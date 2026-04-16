“Protagoniste - Storie di donne e Resistenza nel Ponente ligure” sbarca a Ventimiglia (Foto)

“Protagoniste - Storie di donne e Resistenza nel Ponente ligure” verrà presentato sabato 18 aprile alle 16.30 nella sala polivalente di Sant'Agostino a Ventimiglia. In occasione dell’anniversario della Liberazione, la sezione soci Coop Liguria di Ventimiglia organizza un incontro pubblico per la presentazione del libro a cura delle autrici Daniela Cassini, Gabriella Badano e Sarah Clarke Loiacono.

"L’iniziativa si svolge in collaborazione con numerose associazioni del territorio, unite in un costante e comune impegno nel mantenere viva la memoria della nostra storia, nella difesa dei valori democratici di libertà, giustizia e solidarietà: ANPI di Ventimiglia, ISRECIm della provincia di Imperia, Associazione XXV Aprile, P.E.N.E.L.O.P.E., la rete Scuola di Pace e il Centro Sociale Spes" - fanno sapere gli organizzatori - "Nell’incontro coordinato da Marina Marin, presidente della sezione soci Coop di Ventimiglia, la presenza delle autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano e le letture curate dall’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. faranno emergere con chiarezza l’importanza di staffette, infermiere, partigiane combattenti, che hanno svolto un ruolo decisivo nella lotta di liberazione dal nazi-fascismo".

"Il volume è, infatti, dedicato alla memoria delle protagoniste femminili della Resistenza nell’Imperiese, ricostruendo le vicende dei Gruppi di Difesa della Donna, l’attività resistenziale, il rifugio offerto agli esiliati, la rete di supporto per la sopravvivenza quotidiana nell’entroterra, insieme al toccante diario di una piccola testimone, conservato nel prezioso archivio privato Giacometti-Loiacono" - svelano - "Coop Liguria è impegnata attivamente nella salvaguardia della memoria, supportando le iniziative promosse dalle associazioni del territorio e offrendo momenti di approfondimento nell’ambito delle attività sociali, consultabili sul sito Coopseitu.it. Con il progetto Saperecoop, la cooperativa offre alle scuole strumenti e spunti di riflessione sul tema, collaborando con enti e associazioni che promuovono il recupero della memoria del territorio e dei valori della Resistenza. L’elenco dei materiali è disponibile sul sito www.saperecoop-liguria.it".