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Libri | 11 aprile 2026, 20:06

Bordighera, Davide Rastello presenta "Materia Sottile" alla Cri (Foto)

Condurranno l'incontro Mara Cilli e Barbara Bonavia

Bordighera, Davide Rastello presenta &quot;Materia Sottile&quot; alla Cri (Foto)

Davide Rastello presenterà il suo nuovo libro "Materia Sottile" domani, domenica 12 aprile, alle 15 nel salone del comitato della città delle palme della Croce Rossa Italiana sull'Aurelia a Bordighera. Condurranno l'incontro Mara Cilli e Barbara Bonavia.

Il presidente Vincenzo Palmero, il consiglio e i volontari del comitato della Croce Rossa Italiana di Bordighera sono lieti di ospitare lo scrittore nonché volontario. "Abbiamo il piacere di ospitare Davide Rastello" - fanno sapere gli organizzatori - "C'è un filo che attraversa le cose, le lega e le fa durare nel tempo. E' fatto di ricordi, stagioni, di luoghi abitati e di relazioni. 'Materia sottile' di Davide Rastello nasce proprio da questa sostanza impalpabile ma decisiva: quella in cui l'esperienza vissuta si deposita e diventa parola".

"Un’occasione preziosa per incontrare parole che lasciano il segno, tra esperienze, relazioni e vita vissuta" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo domenica, non perdete questo appuntamento".

Elisa Colli

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