Oriana Fallaci protagonista ai Martedì Letterari: al Casinò di Sanremo il racconto di Riccardo Nencini (Foto)

Un viaggio nella vita, nelle passioni e nelle contraddizioni di Oriana Fallaci, tra ricordi personali, documenti inediti e pagine che attraversano il Novecento italiano. Questo pomeriggio il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, con protagonista Riccardo Nencini e il suo ultimo libro “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci”, pubblicato da Mondadori.

L’incontro, curato da Marzia Taruffi, ha visto la partecipazione del dottor Matteo Moraglia e del dottor Carlo Sburlati, in un pomeriggio dedicato alla figura di una delle giornaliste e scrittrici più influenti e discusse del panorama italiano del Novecento.

Nel corso della presentazione, Nencini ha ripercorso il rapporto personale che lo legava a Oriana Fallaci, raccontando un’amicizia nata tra confronti anche duri e poi trasformata in un legame profondo. “Oriana e io ci siamo conosciuti nel 2001, abbiamo litigato prima di abbracciarci. Poi lunghe chiacchierate, molte confidenze, qualche segreto, un’amicizia profonda”, scrive l’autore nel libro.

A vent’anni dalla scomparsa della scrittrice fiorentina, “Mai stanca di vivere” prova infatti a restituire un ritratto completo di Oriana Fallaci, intrecciando memoria personale, materiali d’archivio e testimonianze inedite. Un racconto che attraversa la sua infanzia nella Firenze popolare, l’esperienza giovanile come staffetta partigiana, gli anni del giornalismo internazionale, i reportage di guerra e le battaglie culturali che ne hanno segnato la vita pubblica.

Ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto quasi viscerale che Fallaci aveva con il giornalismo e con la scrittura, vissuti sempre come strumenti di testimonianza diretta della realtà. Dal Vietnam ai grandi conflitti internazionali, fino agli scontri politici e culturali che negli ultimi anni della sua vita la portarono spesso al centro di polemiche e divisioni.

Nencini, storico e scrittore, già presidente della commissione Cultura del Senato e presidente del Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, ha raccontato al pubblico sanremese una Oriana Fallaci intensa, combattiva, orgogliosa ma anche profondamente fragile e passionale.

L’appuntamento di oggi si inserisce nel calendario dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, che proseguiranno martedì 26 maggio con Mario Giordano e il suo saggio “I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche”.