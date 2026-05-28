Alla Fiera del Libro di Imperia si presenta il volume di scritti teatrali di Giosuè Borsi

Tra pochi giorni prende il via la Fiera del Libro di Imperia, 25° Festival della cultura mediterranea, a cui la casa editrice sanremese Lo Studiolo partecipa per la prima volta con un proprio stand.

Oltre a ciò due sono le presentazioni editoriali che vedono protagonista Lo Studiolo, entrambe in programma Venerdì 29 maggio. Alle ore 17.45 nella “Sala Rossa” ovvero il ridotto del Teatro Cavour si presenta una vera e propria rarità, fresca di stampa: “L’Oriente in scena”, un volume che raccoglie gli scritti teatrali di Giosuè Borsi, intellettuale di primo Novecento, caduto nella Prima Guerra Mondiale a soli 27 anni. Personalità eclettica – poeta, saggista, novelliere, giornalista, attore di prosa, fine dicitore, dottore in Legge e Terziario francescano – Borsi ha lasciato molti inediti che tra le due Guerre sono stati pubblicati a cura dei molti suoi amici letterati, tra i quali Massimo Bontempelli e Fernando Palazzi. Gli scritti per il teatro sono di ambientazione esotica, apparvero su riviste degli anni Dieci e ora sono raccolti in questo elegante volume curato da Umberto Salemi, insegnante, regista e Accademico della Pigna per il Teatro. L’opera verrà presentata e commentata dall’editore Freddy Colt e sarà impreziosita da letture curate dagli attori Max Carja, Iole Di Bernardo e Sergio Castellino.

A seguire, alle ore 18.15, verrà invece la dottoressa Marina Siccardi presenterà la sua nuova raccolta poetica dal titolo “Camminare nel vento”, 16° volume della collana “versificando” curata da Fabio Barricalla. Le poesie, scritte lungo diversi anni, sono dedicate dall’autrice al padre Nino Siccardi, “il Curto”, capo partigiano imperiese. Oltre all’intervento dell’editore è prevista, anche in questo caso, una declamazione da parte dell’attore Max Carja, titolare della cattedra di Dizione e Arti Sceniche all’Accademia della Pigna di Sanremo.

L’intero catalogo delle produzioni de Lo Studiolo è disponibile sul nuovo sito internet recentemente oggetto di un restyling a cura del grafico Robert Blinov.