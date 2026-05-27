Sanremo, “Speranza è il mio nome”: Antonella Squillace presenta il suo nuovo libro

Nell’ambito della Rassegna Raccontare a Ponente: incontri con l’autore, Antonella Squillace presenta il suo nuovo libro "Speranza è il mio nome".

La storia di una giovane eritrea in fuga dal suo paese verso L’Europa. Il suo lungo viaggio approda in Italia, a Ventimiglia, al confine italo-francese, dove la ragazza affronterà la prova più grande: attraversare il tunnel che la porterà in Francia.

La sua ricerca di una nuova vita passa attraverso quel tunnel dell’autostrada che la separa dalla libertà. Questo romanzo corale punta l'obiettivo anche sui tanti minori non accompagnati che approdano sulle nostre coste e le cui storie rimangono per lo più nascoste dietro numeri anonimi.

Gli incontri, ospitati nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo (ingresso adiacente al punto vendita Coop di Corso Matuzia, 1° piano), saranno curati e condotti da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti e vedranno la partecipazione degli autori per dare vita a un confronto a più voci, capace di approfondire trame, percorsi narrativi e tematiche delle opere presentate.

L’autrice, al suo quarto romanzo, è insegnante di scuola secondaria di primo grado . Già impegnata in associazioni di sostegno ai migranti e alle comunità extra-comunitarie della nostra Provincia, dialogherà con il prof. Nanni Perotto, anche lui scrittore e insegnante nelle scuole secondarie della provincia.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per respiro internazionale e cosmopolita: i libri selezionati raccontano storie che nascono in paesi lontani e si intrecciano con l’estremo Ponente ligure, in un fertile scambio tra culture diverse. La rassegna si conferma un’occasione per esplorare il legame tra territorio e racconti, offrendo al pubblico un confronto sui grandi temi del nostro tempo.

Giovedì 11 giugno ore 17 “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone (Edizioni Philobiblon)

Un racconto corale ambientato nel grattacielo Torre Doria di Oneglia, dove le vite degli abitanti si intrecciano, si sfiorano, si incontrano creando equilibri inaspettati. Dialogherà con l’autrice lo scrittore Marino Magliano.

L'incontro a partecipazione libera e gratuita, è aperto a tutta la cittadinanza.

Le iniziative si inseriscono nel programma “Corsi&Percorsi”, realizzato dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per offrire momenti di approfondimento culturale e di legame con il territorio, promuovendo scelte consapevoli da parte dei consumatori. Le attività sociali di Coop Liguria sono consultabili sul sito Coopseitu.it.

L’ingresso è libero e gratuito.