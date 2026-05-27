Sanremo, l'Associazione Culturale La Città Invisibile ospita l'evento "Migrare"

Venerdì 29 maggio alle 17.30, l'Associazione Culturale "La Città Invisibile" di via Pietro Agosti 21 a Sanremo, ospita l'evento "Migrare" + mostra d'arte "Il Viaggio del Migrante" di Roberto Lanterio + "Dialoghi Interculturali" con Kwanza Musi Dos Santos (Afrofemminista), Daniela Lantrua (Portavoce provinciale Europa Verde), Jacopo Colomba (Sinistra Italiana) e Marco Vallarino (giornalista e scrittore), come moderatore.

Il Viaggio del Migrante” comprende 8 pannelli della mostra grafica originale "Africa nera", composta da 20 pannelli grafici. La mostra è un invito a riflettere sulla condizione umana e sociale nel continente africano e non solo, celebrando la diversità culturale attraverso il linguaggio visivo. Spesso riproposta in eventi commemorativi e culturali provinciali, come ad Arma di Taggia, Molini di Triora e Ventimiglia, la mostra è accompagnata da testi critici, tra cui quelli dello storico dell'arte Fulvio Cervini.

Roberto Lanterio è un noto grafico, autore e art director italiano, è stato attivo per diversi decenni nel campo della comunicazione visiva e dell'editoria. La sua figura è legata sia a importanti collaborazioni istituzionali che a una produzione saggistica e artistica che analizza il ruolo del creativo nella società contemporanea.

È nato a Taggia (IM) nel 1940 ed è mancato improvvisamente a Milano nel marzo del 2020. Ha ricoperto ruoli di rilievo come art director per diverse testate (rivista IBM) e istituzioni come l'ISEC (Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea), l'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e l'Università IUAV di Venezia. È stato membro della giuria internazionale per i prestigiosi premi grafici della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna (es. edizione 1986).