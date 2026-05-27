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Eventi | 27 maggio 2026, 09:45

Camporosso propone 'OndeSonore 2026', una serata con Dj Nandino (Foto)

L'evento è organizzato dal Comune

Camporosso propone 'OndeSonore 2026', una serata con Dj Nandino (Foto)

'OndeSonore 2026' animerà Camporosso. Sabato 30 maggio alle 18.30 in piazza Garibaldi andrà in scena una serata con Dj Nandino.

L'evento è organizzato dall'Assessorato Turismo e Manifestazioni del comune di Camporosso. "Si potrà degustare la porchetta presso il bar della piazza" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è libero e gratuito".

Partito dalla discoteca più famosa del reggino il “Top Club” a soli 14 anni Dj Nandino da circa 28 anni mixa tra dischi e console di ultima generazione, trasmettendo anche nelle radio locali. Acquisendo popolarità nelle migliori discoteche Vip e Cool di tutta Italia nel 2017 si trasferisce in provincia di Imperia dove in poco tempo fa conoscere la sua bravura e dal 2018 spopola nella maggior parte delle piazze della Costa Azzurra tra Italia e Francia. Ha partecipato a diversi “Beach Party” con oltre tre mila persone dove vi era la presenza di Radio 105 trasmettendo non solo musica ma anche tanta emozione. Ad oggi è il deejay più discusso di tutta la provincia di Imperia. Nell'agosto 2023 fu, inoltre, presente sul palco nella grande serata pirotecnica di Dolceacqua dove erano presenti circa 15mila persone.

Elisa Colli

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