Sanremo, “Nati per Leggere”: primo incontro dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni

Si terrà giovedì 16 aprile il primo degli appuntamenti rivolti a famiglie con bambini tra 0 e 3 anni, nell’ambito del programma “Nati per Leggere” volto alla promozione della lettura.

L’incontro, con letture ad alta voce intitolato “Nati per una storia”, è previsto alle 10.30 alla biblioteca civica ‘Corradi’.

Il progetto è rivolto alle famiglie per accrescere, attraverso la lettura condivisa, lo sviluppo culturale e affettivo dei bambini. Il 22 aprile, con inizio alle 17, è invece previsto il secondo appuntamento per la fascia 4-6 anni.

I vari incontri si svolgeranno alla biblioteca civica “Corradi”, nella sala ragazzi “Antonio Rubino”, che sarà arricchita con tappeti, cuscini, poltrone e i già presenti scaffali bassi ad uso dei bambini.

E’ poi previsto l’allestimento di spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori, l’incremento di un’adeguata offerta libraria idonea all’età prescolare, la promozione delle proposte di lettura adatte ai più piccoli, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative di sensibilizzazione sulla lettura precoce rivolte a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

“La biblioteca diventerà un punto di riferimento per genitori con bambini piccoli, offrendo spazi e materiale adatti alle diverse fasce di età, incoraggiando la lettura condivisa – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Attraverso la lettura, il gioco e l’esplorazione dei libri, si vogliono infatti stimolare le prime competenze linguistiche e narrative dei bambini. Questo progetto consentirà quindi di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali”.

Tutte le attività saranno gratuite fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it o telefonare al numero 0184/580723.