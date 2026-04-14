Bordighera, successo per “Incontro con l’autore”: la letteratura protagonista all’Anglicana con il plesso Montale

Si sono conclusi lunedì 13 marzo 2026 gli appuntamenti della rassegna “Incontro con l’autore”, promossa dai docenti del plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale. L’iniziativa, ideata dalle professoresse Debora Perra e Federica Lorenzi, con la preziosa collaborazione musicale del professor Luca Schiappacasse, ha confermato anche quest’anno il proprio valore culturale e formativo.

Giunta ormai alla quarta edizione, la rassegna è stata resa possibile anche nel 2026 grazie alla collaborazione del Comune di Bordighera, che ha messo a disposizione la suggestiva cornice dell’Ex Chiesa Anglicana di Bordighera, trasformata per l’occasione in un vero e proprio salotto letterario.

Nel corso degli incontri, studenti e cittadini hanno avuto l’opportunità di partecipare alla presentazione di diverse opere, dialogando direttamente con gli autori: “Bordighera Grand Hotel” con Laura Calosso, “Breve Storia della Letteratura Gialla” con Eleonora Carta e “Grazia Deledda – gli anni della Riviera Ligure” con Davide Barella.

Grazie alla disponibilità degli ospiti, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la lettura e rafforzare il legame tra i giovani e il mondo dei libri, offrendo uno sguardo diretto sull’“officina” dello scrittore. Fondamentale anche il valore sociale dell’evento, che ha favorito il dialogo, la comunicazione e la condivisione di momenti culturali strettamente legati al territorio.