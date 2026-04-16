Taggia, aperitivo degustazione letteraria 18 aprile: Marco Damele e la Cipolla Egiziana tra biodiversità e gusto

Sabato alle 17:30, il Caffè della Posta di Taggia (IM) ospiterà un originale Aperitivo Degustazione Letteraria dedicato alla Cipolla Egiziana e alle erbe spontanee del territorio ligure. Protagonista dell’incontro sarà Marco Damele, agricoltore, autore e custode della biodiversità, che guiderà il pubblico in un percorso tra racconti, tradizioni agricole e riscoperta delle piante selvatiche locali.

L’iniziativa non sarà una semplice presentazione editoriale, ma un’esperienza immersiva che unirà cibo e cultura. I partecipanti potranno infatti degustare sfiziosi stuzzichini preparati con cipolla egiziana ed erbe spontanee, mentre si svilupperà un dialogo sui temi della biodiversità agricola e del recupero delle conoscenze tradizionali legate alla cucina del territorio.

L’evento è realizzato in collaborazione con Antea Edizioni di Angelo Giudici, realtà editoriale impegnata nella valorizzazione della cultura locale. La partecipazione prevede una quota di 20 euro, che comprende l’aperitivo degustazione e un libro a scelta tra le opere di Marco Damele: