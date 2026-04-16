Sanremo, grande partecipazione alla conferenza del Generale Bellacicco sui nuovi equilibri mondiali (Foto)

Grande successo di pubblico ieri sera a Sanremo, presso il Grand Hotel des Anglais, dove si è svolta la conferenza del Generale C.A. alpino paracadutista Marcello Bellacicco, organizzata dal Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia.

Al centro dell’incontro il tema dei “vecchi e nuovi pilastri del futuro equilibrio mondiale”, argomento di grande attualità che ha richiamato un pubblico numeroso e attento, confermando il prestigio del relatore e l’interesse verso le dinamiche geopolitiche contemporanee.

La serata è stata introdotta da Rino Aliquò, che ha fornito un efficace inquadramento iniziale, preparando il pubblico agli approfondimenti del Generale Bellacicco. Nel corso della conferenza, il relatore ha illustrato con competenza i mutamenti degli equilibri internazionali, soffermandosi sul ruolo delle potenze tradizionali e sull’emergere di nuovi attori globali, suscitando grande interesse e partecipazione.

Nel corso dell’evento è stato inoltre donato al generale un quadro che lo ritrae durante una missione insieme ai suoi militari, realizzato dal pittore ventimigliese Salvatore Goffredo, in arte Skipa, gesto particolarmente apprezzato.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato, Sergio Pallanca, che ha ringraziato il relatore e il pubblico intervenuto. Momento particolarmente toccante della serata è stata la consegna di un mazzo di fiori alle madri dei soldati alpini Valerio Campagna e Tiziano Chierotti, caduti in missione.

La conferenza si è conclusa con un intenso momento musicale sulle note di “Signore delle cime”, eseguita da Marilena Cozzi e Salvatore Marino, che ha profondamente emozionato i presenti.

Tra le autorità e gli ospiti intervenuti, il consigliere regionale Armando Biasi, Liria Aprosio, Costantino Dinielli, Alessio Rossi, Patrizia Bottiglieri, Mauro Giordano e Giuseppe Turone.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Luca Da Frè per l’ospitalità presso la struttura.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, volto a promuovere momenti di confronto e approfondimento culturale sul territorio.