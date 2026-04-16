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Attualità | 16 aprile 2026, 12:18

Sanremo, ricerca sponsor per “Baby Maratona 2026”

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Sanremo, ricerca sponsor per “Baby Maratona 2026”

Il Comune di Sanremo ricerca sponsor per la manifestazione “Baby Maratona 2026” in calendario domenica 10 maggio alla pista di atletica di Pian di Poma.

In particolare, la ricerca di sponsorizzazioni e o di partnership è finalizzata ad acquisire risorse esterne consistenti congiuntamente o alternativamente in:

  • contributi economici
  • fornitura di beni (es. premi, gadget, acqua, merendine e succhi di frutti da distribuire tra i piccoli partecipanti all’evento, ecc.)

Le proposte da presentarsi in forma scritta devono pervenire al Comune di Sanremo – Ufficio Protocollo – corso Cavallotti 59, in un plico perfettamente chiuso, controfirmato sul lembo di chiusura, direttamente o a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12.30 del 24 aprile. Sulla busta deve essere apposta la scritta “Non aprire, contiene proposta per Servizio Turismo “Baby Maratona 2026 – Selezione per la ricerca di sponsor”.

Info:  https://www.comune.sanremo.im.it/t (Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”).

Files:
 babymaratona2026 bandosponsorizzazione signed (89 kB)

Redazione

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