Vallecrosia al Mare, posti auto pubblici riservati a privati. La minoranza: "Ordinanza illegittima, il parere esterno lo conferma"

"Il parere richiesto dall’Amministrazione a un comandante esterno è chiaro: l’ordinanza risulta in contrasto con il Codice della Strada e non sanabile. Un esito che conferma quanto da noi evidenziato fin dall’inizio" - sottolinea la minoranza - "È doveroso chiarire che la nostra posizione non è mai stata contro il supermercato o contro i commercianti. Saremmo i primi a voler sostenere tutte le attività del territorio, garantendo servizi e agevolazioni ma il punto è un altro: le aree pubbliche non possono essere destinate a soggetti privati al di fuori dei casi previsti dalla legge. E proprio per questo motivo, sottrarre spazi alla collettività per riservarli in via esclusiva a un singolo esercizio commerciale rappresenta una scelta che oggi viene certificata come illegittima".