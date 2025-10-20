 / Politica

Politica | 20 ottobre 2025, 13:49

Vallecrosia, posti auto pubblici a uso di privati. La minoranza: "Tutti i commercianti chiedano lo stesso privilegio"

"Non è stato il comandante della polizia locale a firmare l'ordinanza, il sindaco ha creato un precedente", dicono Piardi, Biasi, Biancheri e Cannazzaro

Vallecrosia, posti auto pubblici a uso di privati. La minoranza: &quot;Tutti i commercianti chiedano lo stesso privilegio&quot;

"Non è stato il comandante della polizia locale a firmare l'ordinanza ma è stato il sindaco Perri, con la motivazione che l’Amministrazione tiene conto delle difficoltà delle piccole imprese, che ha creato così un precedente" - dicono i consiglieri comunali di minoranza a Vallecrosia Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro che tornano alla carica sull'interpellanza presentata nella scorsa seduta del consiglio comunale a seguito dell'ordinanza sindacale n. 16 dello scorso 8 agosto per l'assegnazione di posteggi riservati alla società Futura snc.

"Non capiamo come sia stato possibile fare questa ordinanza visto che nel momento in cui eravamo noi ad amministrare e avevamo fatto la stessa richiesta, il comandante, attraverso diverse relazioni, ci aveva comunicato che non era fattibile. Se la normativa lo avesse permesso, all'epoca lo avrebbe fatto il comandante" - sottolineano i consiglieri comunali del gruppo Cittadini in Comune - "Ora, invece, sembra essere fattibile, come è possibile?".

"Con questa ordinanza il sindaco ha, infatti, creato un precedente per cui è bene che, da domani mattina, tutti i commercianti chiedano lo stesso privilegio: avere nei pressi della propria attività dei posti auto da destinare ai propri clienti" - afferma la minoranza - "Se per il Despar, che è un supermercato, è stato possibile perché aveva la necessità di avere dei posti auto riservati per chi fa la spesa perché non avendo un parcheggio vicino vi erano problemi per gli utenti a caricarla, lo stesso discorso può valere anche per tutte le altre attività che si trovano nella stessa situazione".

News collegate:
 Vallecrosia, posti auto pubblici riservati a una società: la minoranza chiede spiegazioni in consiglio comunale - 15-10-25 22:38
 Vallecrosia, posti auto pubblici vengono riservati a una società: la minoranza presenta un'interpellanza - 27-09-25 07:14

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium