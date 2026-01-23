Mercato annonario, concluse le rampe anti-allagamento: la soddisfazione dei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

"Apprendiamo con soddisfazione che, a seguito del nostro ordine del giorno presentato il 18 novembre e del costante interessamento di Fratelli d’Italia, sono terminati tutti i lavori sulle due rampe di accesso del mercato annonario, con l’installazione delle griglie necessarie a prevenire nuovi allagamenti, come quello verificatosi il 15 novembre scorso". Intervengono in questo modo i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra.

"Si tratta di un intervento atteso e necessario - proseguono - che conferma come l’azione politica concreta e puntuale possa portare risultati reali. Tuttavia, ribadiamo con forza che il mercato annonario non può continuare a essere oggetto di interventi sporadici: servono soluzioni strutturali e definitive per garantire agli operatori condizioni di lavoro sicure, dignitose e adeguate, nonché la giusta visibilità per tutti gli esercenti".

I due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia confermano di voler continuare a vigilare sull’andamento degli interventi e farsi portavoce delle istanze degli operatori, assicurando il massimo impegno affinché il mercato annonario venga tutelato e valorizzato come eccellenza economica e sociale della città di Sanremo.