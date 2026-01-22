Patto per il lavoro nel turismo, Bucci: "Strumento che ha dimostrato efficacia nel sostenere imprese del settore e dare continuità occupazionale"

Al via la nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo. Dopo l'approvazione in Giunta della delibera, presentata dagli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi, al Lavoro Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola, questo pomeriggio è stato firmato l’accordo per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore, tramite bonus assunzionali, per il 2026. L’accordo, propedeutico all’emanazione dell’Avviso pubblico con risorse a valere su risorse del PR FSE+ 2021-2027, è stato sottoscritto da Regione Liguria, organizzazioni sindacali regionali, confederali e di settore, e categorie datoriali (Cgil Regionale Liguria, Filcams Cgil, Cisl Liguria, Fisascat Cisl, Uil Liguria, Uiltucs Liguria, Confindustria Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Confartigianato Liguria e Cna).

Le risorse disponibili ammontano a 6 milioni di euro. L'edizione 2025 del Patto ha risposto a circa 2.500 richieste, di cui 270 per assunzioni a tempo indeterminato (+21% rispetto al 2024). Dalla prima edizione del 2018 il Patto per il Lavoro nel Turismo ha sostenuto oltre 17 mila contratti. Il Patto 2026, in continuità con quello dello scorso anno, propone di riconoscere i bonus per assunzioni di durata pari o superiore agli 8 mesi per le imprese private del settore turistico attive nell’accoglienza e nell’ospitalità, e di durata pari o superiore ai 7 mesi per gli stabilimenti balneari. È previsto un sostegno al comparto della ristorazione esclusivamente a fronte della stipula di contratti a tempo indeterminato. Rispetto alla precedente edizione, si è ritenuto di favorire i contratti a tempo indeterminato anche nel comparto dell’accoglienza, ricalibrando gli incentivi previsti. È inoltre prevista la convocazione, entro ottobre 2026, di tavoli di confronto tra i firmatari per analizzare i risultati del patto e condividere proposte e soluzioni per il futuro.

L’obiettivo centrale di questa edizione è il superamento della precarietà, incentivando contratti a lungo termine e, soprattutto, a tempo indeterminato. Dal 2018 a oggi, il Patto ha sostenuto oltre 17.000 contratti, dimostrando un’efficacia crescente: solo nel 2025 sono state accolte circa 2.500 richieste, con un incremento del 21% delle assunzioni a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente. La strategia regionale mira a favorire la destagionalizzazione, permettendo alle strutture ricettive di contare su personale qualificato e stabile anche nei mesi autunnali e invernali, migliorando così l’offerta turistica complessiva.

“Oggi diamo il via a una nuova edizione del patto per il lavoro nel turismo, uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia nel sostenere le imprese del settore e dare sempre maggiore continuità occupazionale e stabilità a chi lavora in questo campo, così importante per la nostra regione – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Anno dopo anno i numeri ci dicono che la destagionalizzazione del turismo in Liguria è sempre più una realtà concreta. Questo accordo, nato grazie alla collaborazione tra Regione, sindacati e realtà datoriali, va nella direzione giusta e sostiene quella che è una vera e propria industria, capace di generare occupazione e ricchezza 12 mesi l’anno, ed è la prova che, quando tutti lavorano insieme, si raggiungono sempre risultati importanti”.

“Questo Patto rappresenta una delle principali misure regionali nell’ambito delle politiche a sostegno dell’occupazione sul territorio ed è senza dubbio lo strumento più rilevante per un settore strategico come quello turistico – ha spiegato il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro – Si tratta di un provvedimento virtuoso a livello nazionale, introdotto per la prima volta nel 2018 e progressivamente affinato nel tempo, anno dopo anno, per renderlo sempre più efficace e coerente con le reali esigenze del tessuto economico ligure. L’obiettivo non è incentivare assunzioni di breve durata, ma promuovere occupazione stabile con particolare attenzione ai contratti a tempo indeterminato, in grado di offrire un sostegno strutturale al comparto e prospettive durature per i lavoratori”.

“Anche quest'anno, insieme ai colleghi Ferro e Scajola, abbiamo intavolato una collaborativa e leale trattativa con i sindacati e gli enti datoriali che ringrazio e che ha prodotto un Patto fondamentale dal punto di vista sociale e che per il nono anno consecutivo è in grado di supportare e soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle imprese del settore turismo. Settore che in Liguria è in crescita costante e che sta dando ottimi risultati con presenze in aumento in ogni periodo dell'anno e nella totalità dei territori - ha affermato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - L'obiettivo, anche quest'anno, quindi è di fare in modo che le imprese stipulino il maggior numero di contratti a tempo indeterminato per stimolare la destagionalizzazione perché maggiormente si stabilizzano gli operatori dando certezze di un futuro lavorativo, maggiore è di conseguenza la qualità dei servizi offerti ad un clientela che diventa sempre più esigente”.



“Riconfermiamo una misura consolidata e di grande successo come il Patto del lavoro nel settore turismo – dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Attraverso le fondamentali risorse FSE riusciamo a stanziare ulteriori fondi a favore delle imprese e di chi cerca occupazione. Dall'inizio della Programmazione 21-27 abbiamo impegnato 284 milioni di euro a favore di oltre 67mila destinatari tra giovani, persone in difficoltà o alla ricerca di lavoro, famiglie e anziani. In questa nuova edizione del Patto stanzieremo 6 milioni di euro, una cifra davvero significativa che testimonia l'impegno massimo della Regione per incentivare il lavoro. Puntiamo a offrire posti di qualità. Siamo una delle regioni più virtuose in Italia per l’utilizzo e la programmazione delle risorse FSE, vogliamo continuare a esserlo migliorando costantemente le nostre iniziative anche in base alle indicazioni raccolte dal fondamentale dialogo con le parti sociali”.