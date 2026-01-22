Il generale Vannacci in Riviera: al via la due giorni imperiese della Lega, stasera al teatro di Ventimiglia

A seguito dell’incontro politico di due giorni, svoltosi la scorsa settimana a Bruxelles tra il generale Roberto Vannacci e la delegazione della Lega di Sanremo — composta dal consigliere comunale Daniele Ventimiglia, dall’ex presidente del Consiglio comunale di Sanremo Marco Lupi e dal segretario cittadino della Lega Guido Pregnolato — oggi la stessa rappresentanza ha accolto il generale all’aeroporto di Nizza, dando ufficialmente avvio alla due giorni imperiese, così come concordato a Bruxelles.

La giornata odierna prevede un dibattito organizzato dal team Vannacci di Ventimiglia, guidato dal team leader Baxa, che si terrà nel teatro comunale di Ventimiglia. In questa occasione il generale affronterà e discuterà temi centrali dell’agenda politica attuale, con particolare riferimento alle questioni legate alla sicurezza e alla tutela del territorio.

Nella giornata di domani seguiranno ulteriori incontri politici e momenti di confronto, organizzati dalla rappresentanza sanremese, a conferma di un percorso di ascolto e presenza concreta sul territorio.