Sanremo, scuola dell’infanzia di Borgo Tinasso: lavori in fase avanzata, apertura prevista per il 2026-2027

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in strada Borgo Tinasso. Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo tecnico per verificare lo stato di avanzamento dell’opera, finanziata con fondi del PNRR, che rappresenta un investimento strategico per il territorio e per le famiglie.

"Oggi erano presenti 15 operai impegnati nel completamento degli impianti – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – così da rispettare il cronoprogramma e arrivare pronti all’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 con una nuova struttura scolastica. I lavori stanno proseguendo spediti e a breve partiranno le opere di finitura per un edificio che sarà al servizio della comunità anche sotto altri profili".

La nuova scuola dell’infanzia potrà accogliere quattro sezioni per un totale di 120 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, rispondendo a un bisogno concreto del quartiere e dell’intera città. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati allo studio EDB Associati, con il prof. Enrico Bona e l’architetto Giuseppe Piovaccari.

Il costo complessivo dell’intervento, suddiviso in due lotti relativi alla demolizione e alla costruzione del nuovo edificio e al completamento delle opere accessorie, ammonta a 2.741.183 euro. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Edilservizi s.r.l. di Albissola Marina. Con il cantiere ormai nella fase conclusiva, l’obiettivo di consegnare alla comunità una scuola moderna, funzionale e sostenibile appare sempre più vicino.