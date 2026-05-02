Lombardi premia i giovani talenti del Sanremo Dance Festival: “Straordinarie esibizioni sul palco dell’Ariston”

L'assessore regionale Luca Lombardi questa mattina ha premiato i ballerini protagonisti della 18ª edizione del Sanremo Dance Festival, concorso internazionale di danza organizzato dal Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) in collaborazione con il Comune di Sanremo e patrocinato da Regione Liguria e Coni.



“È stato per me un onore premiare questi ragazzi, protagonisti di straordinarie esibizioni sul palco dell'Ariston – ha detto l'assessore Lombardi – Porto i saluti del presidente Bucci, del vicepresidente Ferro e di tutta la giunta regionale. Il Sanremo Dance Festival è un evento di grande richiamo culturale, sportivo e turistico, dal momento che in città sono arrivati oltre 1800 ballerini da ogni parte del mondo insieme ai loro accompagnatori, che nel tempo libero hanno potuto ammirare le bellezze di questo meraviglioso territorio”.

