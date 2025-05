Sanremo: degrado e scarsa manutenzione alla stazione ferroviaria, luoghi trasformati in 'monolocali' dai clochard (Foto)

La stazione ferroviaria di Sanremo è, purtroppo, molto spesso nell’occhio del ciclone. Tra chi si lamenta per i tapis roulant fermi di sovente e, in particolare del degrado che si può trovare quando si lascia l’auto nel parcheggio sotterraneo o la si va a riprendere.

Effettivamente non sarebbe da disdegnare una più attenta ed assidua manutenzione, osservando le immagini che forniamo a corredo. Porte, scale e corridoi che portano dal parcheggio al piazzale sono in pessime condizioni e, tra l’altro, ci sono alcuni anfratti che vengono regolarmente utilizzati come luoghi di riparo da clochard e persone che non hanno un luogo dove dormire.

Si tratta, purtroppo, di una situazione che si reitera continuamente e, proprio nei giorni scorsi il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, insieme al Presidente del Consiglio comunale Il Grande e il Comandante della Municipale Asconio, sono stati in Prefettura per evidenziare un peggioramento della situazione relativa alla microcriminalità ed alla presenza dei clochard nella città dei fiori.

Il Prefetto, Valerio Massimo Romeo, ha assicurato un nuovo apporto di agenti delle forze dell’ordine per poter garantire un controllo più assiduo del territorio. A breve, tra l’altro, arriveranno 8 nuovi agenti in forza alla Municipale, che potrebbero aiutare ulteriormente il comando e presidiare meglio la città.