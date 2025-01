Strutture sportive di Ventimiglia nel degrado, la minoranza "Manutenzione da fare". La maggioranza "Non abbiamo soldi" (Foto)

Votata all'unanimità la mozione, emendata, presentata in consiglio comunale dai consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci sulla manutenzione delle strutture sportive cittadine, tra cui Palaroja, Palabiancheri e le palestre di via Chiappori (ex Gil).

"Abbiamo deciso di presentare una mozione perché le palestre non vengono usate solo dalle scuole ma anche da moltissime associazioni sportive" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Ho fatto più volte sopralluoghi. Il Palabiancheri necessiterebbe di manutenzione, non ha gli spogliatoi, il riscaldamento è insufficiente o necessita di manutenzione. Nel Palaroja ci sono secchi per raccogliere acqua e stracci per asciugare, soprattutto quando piove. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza garantite per ospitare partite. In via Chiappori ci sono diverse problematiche: infiltrazioni di acqua continue nelle giornate di pioggia, i riscaldamenti non funzionano, gli spogliatoi sono fatiscenti e si allagano, il parquet dove si gioca a basket è pieno di gobbe e non permette il normale svolgimento degli incontri. La pallavolo di Ventimiglia si è dovuta spostare a Bordighera. Sarebbe utile mettere mano a questa pratica come abbiamo fatto per esempio per altri sport, come il Ventimiglia Calcio. Tantissimi giovani vengono a fare sport in queste strutture. Chiediamo di fare un sopralluogo in tutte le palestre insieme a voi per capire le cose da fare, sentire immediatamente chi ne usufruisce e nel più breve tempo possibile mettere mano su quello che è da fare. Si cambia il volto della città anche da queste cose, visto che coinvolgono diverse persone".

Un emendamento sulla mozione è stato presentato dalla maggioranza. "La maggioranza prende atto di conoscere appieno le problematiche delle strutture di Ventimiglia dovute non necessariamente a una questione di poco interesse ma per una questione pratica, oggettiva ed economica. Ci siamo trovati queste strutture da subito, nel corso del 2024 abbiamo operato per 45mila euro, che sembra poco ma non lo è. La manutenzione ordinaria spetta al concessionario appaltante della gestione delle palestre" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco, primo firmatario dell'emendamento - "Per quanto riguarda il Palaroja abbiamo effettuato, insieme all'assessore, quattro sopraluoghi quest'anno, tre alle Biancheri e conosciamo perfettamente la situazione della palestra ex Gil, che è un'eredità che abbiamo ricevuto. Se ogni anno avessimo a disposizione 50 o 100mila euro per mantenere queste strutture più idonee sarebbe più semplice. Abbiamo trovato queste strutture poco curate. La maggioranza propone un emendamento per impegnare il sindaco e la giunta comunale a continuare l'operato di cura, già iniziato, con le risorse disponibili".

"La giunta è favorevole a questo emendamento" - afferma l'assessore allo Sport Serena Calcopietro - "La giunta, con il precedente assessore ai Lavori Pubblici, si era già impegnata in numerosi sopralluoghi, come ha ricordato il consigliere comunale con delega allo Sport Di Marco. Abbiamo già avuto un'interlocuzione a riguardo anche con il nuovo assessore ai Lavori Pubblici. Con l'emendamento presentato dalla maggioranza ci andremo a impegnare per fare il sopralluogo entro febbraio. E' una situazione che abbiamo ereditato. Con la concessione ad uso modale delle palestre comunale abbiamo notato un miglioramento ma le risorse sono limitate e le esigenze sono numerose. Da non dimenticare l'impegno dell'Amministrazione verso lo sport anche solo con una festa dedicata al mondo dello sport per mettere in luce e in risalto il ruolo sociale dello sport. Abbiamo anche contribuito fattivamente attraverso l'elargizione di un bando sport e cultura dando accesso anche ai più bisognosi, ragazzi tra 0 e 14 anni, per riuscire a svolgere anche l'attività sportiva. In qualità di assessore comunale allo Sport continuo ad avere interlocuzioni dirette con l'assessore regionale allo Sport perché l'obiettivo è quello di andare a cercare fondi extra comunali. E' stata votata all'unanimità la pratica sul rifacimento del manto erboso. Abbiamo attivato tante procedure, grazie anche agli aiuti di altri assessori, come Catalano. Grazie alle convenzioni pubblico e privato stiamo cercando un partenariato per riqualificare aree degradate, come il Tennis club di Ventimiglia. Soldi per l'impiantistica sportiva non ne abbiamo. L'anno scorso abbiamo speso un sesto dell'intero capitolo di manutenzioni".

"Non vedo differenze tra la mozione di minoranza e l'emendamento della maggioranza" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "La mozione non è stata emendata. Io voto l'emendamento e spero che anche la mozione venga accettata dalla maggioranza. La manutenzione va fatta".

"Volevo capire che cosa è stato verificato dalla maggioranza" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Volevo capire che cosa è stato fatto per 45mila euro. Ben venga la mozione perché le palestre sono fonti di vita per i nostri ragazzi e, quindi, devono essere attenzionate dall'amministrazione".

"L'emendamento pospone il sopralluogo che abbiamo chiesto, l'abbiamo chiesto a gennaio e voi avete detto che lo farete a febbraio. Avete detto che avete fatto sopralluoghi ma niente è cambiato" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Avete ereditato situazioni terribili ma cosa farete per rimediare? E' un emendamento per prendere tempo? Cosa avete fatto con 45mila euro? Avete controllato quello che fa il concessionario?".

"Mi duole constatare che il decantato spirito di collaborazione viene meno perché piuttosto che votare una mozione della minoranza avete presentato un emendamento alla mozione" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Nel concreto vediamo ancora poco. Quest'anno la Liguria è la regione dello sport e Ventimiglia era già città dello sport, quindi, pensavo ci sarebbe stato un maggiore investimento. Ci sono i fondi del Pnrr e finanziamenti che si possono richiedere partecipando ai bandi. Ci sono tanti sport che non hanno neanche gli spazi per allenarsi. Chiedo una maggiore attenzione e risposte concrete nell'immediato. Basta dare la colpa a scenari passati. Cerchiamo di dare delle risposte ai cittadini".

"Mi risultano interventi emergenziali alla caldaia, che è stata completamente sostituita. Sono state fatte delle sostituzioni parziali della pavimentazione dell'ex Gil che aveva delle buche pericolose" - risponde l'assessore Serena Calcopietro - "Nel Palaroja sono state effettuate modifiche per quanto riguarda la copertura di qualche micro foro ed è stata fatta la catramatura nella parte più prospiciente del tetto della Gil. Sono dei piccoli interventi emergenziali. La concessione è prossima di scadenza, che sarà a luglio. Ci sono delle cose, secondo me, da modificare nella concessione. La nostra attività è sempre stata molto attiva per quanto riguarda la ricerca di mutui, prestiti e bandi. Non è vero che la nostra amministrazione non cerca fondi e finanziamenti. Le nostre interlocuzioni vanno anche oltre, abbiamo preso contatti con la Provincia per quanto riguarda la possibilità eventualmente di convenzionamento delle nostre associazioni sportive affinché possano usufruire degli spazi riqualificati all'interno del liceo Aprosio".

"Non capisco il senso della mozione" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Sostanzialmente sono cose che sappiamo. Le persone che usano le palestre le vediamo tutti i giorni. Non c'è una questione politica, è una questione economica. Il lavoro lo facciamo anche se la mozione non la presentate e il campo sportivo ne è una dimostrazione".

"Chi controlla se la manutenzione ordinaria da chi gestisce le palestre viene fatta?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "I cittadini segnalano delle problematiche. Le palestre hanno bisogno di interventi".