Ventimiglia, D'Andrea ritira la mozione su area e spiaggia cani: "L'emendamento della maggioranza la stravolge"

"Ritiro la mozione riservandomi di ripresentarla nei prossimi consigli comunali visto il vostro modus operandi di oggi di fare continui emendamenti alle nostre mozioni e stravolgerle completamente" - dice in consiglio comunale a Ventimiglia il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea riferendosi alla mozione sull'area cani e sulla spiaggia cani presentata insieme a Gabriele Sismondini.

La mozione doveva essere discussa nel corso della seduta odierna ma dopo che la maggioranza ha presentato un emendamento a riguardo il consigliere D'Andrea ha preferito ritirarla. "Su un argomento così delicato e di pubblica utilità sociale, che mi sta particolarmente a cuore, non vedo perché comunque modificarla completamente" - afferma D'Andrea - "Avete abrogato tutti i pezzi che avevo inserito io".

"E' un argomento che mi sta molto a cuore e del quale in questi 18 mesi ne ho parlato solamente io nei consigli comunali e in articoli" - sottolinea D'Andrea - "Non permetto di strumentalizzarla perché alla fine non passerebbe la mia mozione".