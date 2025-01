Ventimiglia, concessione del minigolf. Panetta: "Il periodo di validità è scaduto"

Discussa in consiglio comunale a Ventimiglia un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta incentrata sulla concessione del minigolf inaugurato nel novembre del 2023 nei giardini Tommaso Reggio.

"Questa interrogazione era stata presentata ad aprile del 2024 quando con una delibera di Giunta era stata assegnata senza alcuna procedura comparativa l'attività di minigolf all'interno dei giardini" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta illustrando la pratica - "Sono favorevole a incentivare queste attività rivolte ai più piccoli ma l'interpellanza era rivolta soprattutto sulla modalità di affidamento e, quindi, sulla procedura che era stata seguita dalla giunta nell'affidare direttamente l'attività stessa all'attuale gestore. Nel corpo della delibera della giunta si diceva che il canone annuo per la concessione dell'area era pari a 28.500 euro. E' stata data una risposta molto più articolata rispetto alla delibera di giunta che era abbastanza carente ma anche la risposta non mi ha soddisfatto, in primo luogo, perché si parla di un'estensione di una concessione. Sto parlando di questioni più tecniche che politiche. Siccome siamo una pubblica amministrazione bisogna seguire determinate regole per non commettere qualcosa di non corretto nell'affidamento. Non può essere giustificato il costo necessario per poter fare questo tipo di attività, che comporta al gestore ovviamente delle entrate visto che si tratta di un'attività a pagamento, con i costi che il comune avrebbe dovuto affrontare per creare questo tipo di attività. Non essendoci un'entrata ed essendoci un costo comunque sarebbe stato necessario procedere con il codice dei contratti. Siccome nel corpo della delibera il periodo di validità aveva scadenza il 13 dicembre 2024 e, quindi, è scaduto, a che punto siamo oggi?".

"Do per letta la risposta all'interrogazione" - replica l'assessore Adriano Catalano - "Mi limito a sottolineare che gli uffici stanno predisponendo il nuovo bando che in effetti è già scaduto. A suo tempo con delibera di giunta abbiamo scelto di estendere la concessione in essere in virtù anche del fatto che era prossima la scadenza, pertanto, si procederà, come è opportuno fare, a disporre un nuovo bando che preveda la complessità dei servizi, quindi comprensivo anche del minigolf".