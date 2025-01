Ventimiglia, Pd: "Residenti segregati in casa quando piove, fare canalizzazione delle acque in via Della Chiesa"

In consiglio comunale sbarca la mozione sulla canalizzazione delle acque piovane in via Della Chiesa a Roverino, frazione di Ventimiglia, presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Questa mozione, che ha una storia trentennale, avrei preferito che fosse inserita come emendamento al bilancio ma quella sera abbiamo scoperto altre questioni. E' una questione che trent'anni fa ci si poteva passare sopra ma il tempo ha creato altre questioni" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando la mozione - "Tutti conoscono questo problema. Tra via Vicari e via Della Chiesa quando le acque piovane sono copiose, visto che non c'è una canalizzazione delle acque piovane, i carrugi diventano dei torrenti che impediscono la possibilità ai cittadini di uscire di casa. I cittadini sono segregati in casa. Le ambulanze non possono raggiungere in quei giorni nelle abitazioni. Voglio porre all'attenzione questa problematica. E' un intervento economicamente molto importante ma è una questione di pubblica utilità. Chiedo di non emendare la mozione e di portare avanti quello che è scritto nella mozione. Non c'è niente di politico, è semplicemente un problema che va risolto. Il lavoro va fatto".

Un emendamento sulla mozione è stato presentato dalla maggioranza. "I consiglieri comunali di maggioranza intendono emendare la mozione inserendo, la seguente premessa: 'rilevato che nel piano triennale dei lavori pubblici annualità 2025 sono previsti interventi di manutenzione, difese idriche e canalizzazione di acque bianche per un importo pari a 200mila euro'. Punto due: le parole 'negli ultimi due anni' inserite nel 'considerato' vengano sostituite con 'da decenni', visto che è una situazione che c'è da sempre e ultimamente è peggiorata. Una volta era una mulattiera sterrata che in qualche maniera assorbiva e l'acqua defluiva mentre adesso è completamente cementizzata e, di conseguenza, è un canale di scolo" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella illustrando l'emendamento della maggioranza - "L'impegnativa modificata come segue: 'si impegna il sindaco e la giunta a provvedere a un sopralluogo tecnico al fine di accertarsi dello stato dei luoghi e nei giorni seguenti al sopralluogo valutare gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria compatibilmente con le risorse disponibili al bilancio comunale'. E' un intervento molto importante e si parla di qualche centinaia di migliaia di euro. Lo stato dei luoghi di via Della Chiesa è purtroppo noto da tempo, a più riprese sono giunte segnalazioni fatte dai residenti e, a volte, anche tramite filmati video che fanno capire di che entità è il problema. L'intervento non dovrà interessare soltanto gli ultimi settanta-ottanta metri ma dovrà insistere anche sulla parte alta che si congiunge con via Vicari. E' un intervento importante e costoso che comporterà uno studio di canalizzazione delle acque e del loro defluire in modo argimentato. Nell'immediato si può intervenire a valle, in maniera tale che non si formi il lago in prossimità delle griglie. Nei prossimi giorni si può fare un sopralluogo per capire il da farsi e risolvere il problema una volta per tutte e per sempre".

"E' una mozione molto esaustiva. Obiettivamente è un problema che esiste da sempre e nessuno è riuscito a intervenire" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Se si vuole affrontare realmente il problema non bastano 200mila euro. Il problema esiste, bisogna trovare una soluzione. Bisogna dare un incarico e fare un progetto idraulico compiuto. Sono d'accordo a risolvere il problema".

"L'emendamento è una contraddizione in termini" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Intanto, il 'rilevato che nel piano triennale dei lavori pubblici annualità 2025' mi chiedo quale sia, lo avete modificato? In questo piano triennale viene già fatta una stima. Il sopralluogo tecnico non è necessario, perché significa non fare nulla. L'emendamento non può essere accolto perché significa procrastinare e non fare nulla mentre, invece, nella mozione si chiede di fare questi lavori".

"L'opera è necessaria, l'intervento è necessario per garantire sicurezza visto che la situazione si è aggravata nel tempo, però, poi presentate un emendamento in cui si dice che 'faremo e valuteremo'. Prevedete dei soldi per fare interventi" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "L'emendamento assolutamente non è votabile".

"Sono abbastanza basita" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Abbiamo fatto numerose istanze e avete già fatto diversi sopralluoghi. E' inutile continuare e rimandare. Non è la risposta che ci aspettavamo e che si aspettano i residenti".

"Ringrazio il Partito Democratico per la segnalazione ma tutti noi conosciamo la problematica. Anche noi riceviamo diverse segnalazioni ma è una situazione che si trascina da anni, è innegabile. Siamo perfettamente a conoscenza che dobbiamo intervenire. Non abbiamo sottovalutato il problema" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "L'ufficio tecnico conosce bene il problema, l'assessore Calimera ha già fatto un sopralluogo e nei giorni scorsi anche il consigliere Ventrella. E' giusto che ci rendiamo conto della complessità dell'intervento e della sua importanza economica. Sono convinto che questa amministrazione che sta lavorando, e lavorerà, per recepire quelle risorse economiche per fare questi interventi. La tanto criticata filiera istituzionale credo che ci possa aiutare a mettere una volta per tutte la parola fine a questo problema. Forza Italia è a favore dell'emendamento e della pratica emendata".

La minoranza vota, con cinque voti, contro l'emendamento presentato dalla maggioranza. Il testo emendato viene votato positivamente solo dalla maggioranza mentre la minoranza si astiene.