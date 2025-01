Ventimiglia, Pd: "Mettere in sicurezza marciapiede e strada in via Rufo"

Discussa in consiglio comunale la mozione sulla messa in sicurezza del marciapiede e della strada in via Rufo, nel quartiere Nervia a Ventimiglia, presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"Questa mozione ha come oggetto una questione molto sentita dai residenti di via Rufo, nel quartiere Nervia, che più volte ci hanno evidenziato la situazione di questa strada" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci illustrando la mozione - "Lo scopo della mozione è, prima di tutto, verificare la segnaletica che è necessaria, riferita ai limiti di velocità, l'eventuale predisposizione di dossi, cartelli di divieto, e poi prevedere il ripristino del manto stradale sicuro e alla realizzazione di un nuovo marciapiede. La mozione ha, infatti, lo scopo di sopperire a una situazione di insicurezza per i cittadini che frequentano questa via perché sono costretti a passare nella carreggiata adibita al traffico veicolare per mancanza di marciapiede e poi perché il manto stradale particolarmente ammalorato pregiudica quelle che sono le condizioni di sicurezza del traffico della zona. Spero che prendiate l'impegno di fare l'intervento".

Un emendamento al testo della mozione è stato presentato dalla maggioranza. "Come consiglieri di maggioranza presentiamo un emendamento al testo della mozione. Invitiamo tutte le forze politiche a considerarlo senza pregiudizi e in maniera costruttiva" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Dopo il 'considerato che' inseriamo la seguente premessa: 'rilevato che l'intervento risolutivo delle problematiche succitate è subordinato all'abbattimento di pini insistenti sulla via, le radici dei quali hanno gravemente danneggiato il manto stradale e il marciapiede'. L'impegnativa è sostituita con 'si impegnano il sindaco e la giunta a inviare una pattuglia di polizia locale al fine di verificare la necessaria segnaletica da implementare, a provvedere alla messa in sicurezza del manto stradale e anche alla manutenzione dei marciapiedi già esistenti, ambo i lati, compatibilmente con le risorse disponibili al bilancio comunale'".

"Almeno trenta metri sono impossibili da percorrere" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Cosa possiamo fare in quel marciapiede se non rifarlo? Non riesco a comprendere che cosa vorreste fare voi. Bisogna rifare tutto e poi i vigili urbani andranno e faranno quello che devono per gestire la sicurezza della strada. Non avete i soldi? Va bene ma quel tratto lì non è percorribile a piedi".

L'emendamento è stato votato favorevolmente dalla maggioranza mentre la minoranza ha votato contro. Il testo della mozione emendato è stato votato favorevolmente dalla maggioranza mentre la minoranza si è astenuta.