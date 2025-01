Ventimiglia, Pd: "Zona intorno al teatro romano presa d'assalto dai topi, implementare la derattizzazione"

"Implementare la derattizzazione nelle vie centrali e periferiche della città". Lo chiedono, in consiglio comunale a Ventimiglia, con un'interrogazione i consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Ho avuto la risposta celermente in via ufficiosa dall'assessore Raco ma ufficialmente mi è arrivata molti mesi dopo" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Nell'interrogazione chiedevo se le derattizzazioni fossero in corso o meno e mi è arrivato un fascicolo per dimostrare che all'epoca furono fatte".

"E' necessario implementarle perché è un problema che la città ha in modo particolare intorno al teatro romano, che è una zona presa d'assalto dai topi" - sottolinea Leuzzi.