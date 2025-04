Gli alunni delle quinte del Liceo Scientifico 'Cassini' di Sanremo in visita al Cern di Ginevra (Foto)

Ieri e lunedì un gruppo di alunni delle classi quinte del liceo scientifico e classico “Cassini” di Sanremo si è recato al Cern di Ginevra, per completare un percorso di studi specialistico iniziato a novembre dal titolo In viaggio con l'atomo, la cui finalità è di risvegliare l'interesse per la fisica teorica e applicata, ed è dedicato alla fisica delle particelle e rivolto a studenti appassionati. Il percorso, attivo nel liceo da oltre 10 anni, è stato organizzato e tenuto, come ogni anno, dalla docente prof.ssa Franca Scarella.

Le ragazze e i ragazzi, oltre ai laboratori programmati, caratterizzati da visite guidate alle sedi degli acceleratori e al data center, hanno potuto anche esplorare la fabbrica dell'antimateria, accompagnati da ricercatori. Alla visita ha preso parte anche un ex alunno del liceo “Cassini” e della prof.ssa Scarella, il dott. Gianluca Vernassa, ingegnere e ricercatore presso il CERN, che ha accompagnato il gruppo in una visita personalizzata dedicata al tema dei superconduttori nel centro di produzione dei magneti, componenti fondamentali che vengono usati all'interno del più grande acceleratore al mondo, il famoso LHC.

I quaranta studenti, accompagnati, oltre che dalla prof.ssa Scarella, dalla prof.ssa Patrizia Magnoni, e dal prof. Gian Luca Picconi, hanno così trascorso, all’insegna della fisica e del bel tempo, che ha accompagnato tutto il viaggio di istruzione, un momento estremamente qualificante della loro esperienza scolastica, dal forte valore orientativo, con l’apertura di nuove opportunità per il futuro. L’esperienza è stata infine quest'anno arricchita per la prima volta da una visita alla bellissima città di Ginevra, che si è soffermata, grazie al supporto della dottoressa Anna Valenti, valida guida, non solo sugli aspetti artistico-architettonici ma anche su dati politici e sociologici di estremo interesse per un gruppo di studenti che si affaccia alla vita universitaria.