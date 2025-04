Università: nuovo seminario di Eleonora Rubino su marchi di qualità agroalimentari e Made in Italy

Eleonora Rubino ha tenuto il 10 aprile 2025, in prossimità della ricorrenza della Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile, un nuovo seminario in materia di agrifood nell’ambito del nuovo Corso di Laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo, corso attivato a partire da questo anno accademico 2024/2025, presso il Polo Universitario di Imperia.

Il seminario dal titolo “Le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari: caratteristiche ed evoluzione normativa fino al nuovo Reg. UE 2024/1143 e casi studio relativi alle eccellenze agroalimentari del territorio ligure”, svolto dalle h.14.00 alle h.17.30, è stato rivolto agli studenti del primo anno del Corso.

Durante la lezione Eleonora Rubino, autrice del libro “La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare. DOP, IGP, Made in Italy, Prodotti Liguri e Focus sull’Oliva Taggiasca”, ha affrontato la tematica delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, partendo dall’analisi della normativa, senza tralasciare l’aspetto storico-culturale, proponendo anche esempi di realtà locali del territorio in cui scorgere quanto spiegato a livello teorico, rimarcando come i prodotti agroalimentari abbiano un legame con il territorio e siano espressione dell’identità culturale.

Nel corso del seminario, Eleonora Rubino si è occupata della disciplina giuridica delle DOP, IGP e STG a partire dai primi regolamenti fino all’attuale Reg. UE 2024/1143 con le innovazioni apportate in materia; oltre ad esempio ai disciplinari di produzione, al valore della Dop Economy, al collegamento tra qualità, fattore umano e territorio, la relatrice ha parlato anche del ruolo dei Consorzi di tutela, del Turismo DOP e dell’attività di oleoturismo con alcune esemplificazioni, della sostenibilità, del Made in Italy, dell’Italian Sounding e della protezione delle IG, nonché dell’importanza dell’informazione per il consumatore.

Rubino ha dedicato una trattazione anche a due prodotti agroalimentari del territorio ligure, quali l’Olio DOP Riviera Ligure e il Basilico Genovese DOP, come esempi concreti di applicazione della normativa ed esempi del legame tra tradizione, cultura, fattore umano e territorio; eccellenze regionali che, assieme ad altre, sono autentici ambasciatori della Liguria e dell’Italia nel mondo da promuovere e valorizzare.