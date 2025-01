Ventimiglia, messa in sicurezza e realizzazione di un parcheggio in via Nappio: la mozione del Pd

Affrontata in consiglio comunale una mozione sulla messa in sicurezza e sulla realizzazione di un parcheggio in via Nappio a San Lorenzo, frazione di Ventimiglia, presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"E' una situazione un po' particolare" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando la mozione - "Sollecitato da diversi residenti sono andato sul posto a fare un sopralluogo per capire quali erano le problematiche. Lo stato degli asfalti è molto ammalorato, quindi molto pericoloso dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, c'è una particolarità su via Nappio: c'è un progetto iniziale di un parcheggio che doveva nascere vicino alla piazzetta di San Lorenzo, su una fascia adiacente a via Nappio, che a quanto pare è stato per diversi motivi abbandonato Quello che si richiede con questa mozione è il ripristino e messa in sicurezza della via e il completamento dei lavori di questi quattro o cinque parcheggi che possono venire fuori in questo sotto strada. La via ha necessità di interventi, basta pochissimo per metterla in bolla".

La maggioranza ha presentato un emendamento riguardo alla mozione del Pd. "L'emendamento è sull'impegno: 'si impegnano il sindaco e la giunta di inviare una pattuglia di polizia locale al fine di verificare la necessaria segnaletica da implementare, a provvedere alla messa in sicurezza stradale e al completamento del parcheggio esistente compatibilmente con le risorse disponibili al bilancio comunale" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci illustrando l'emendamento - "Ho fatto un sopralluogo. Il manto stradale di via Nappio è buona ma c'è un punto che necessita un intervento, l'illuminazione c'è, la protezione a valle non c'è un dirupo ma ci sono due punti che potrebbero necessitare un guard rail. La situazione è abbastanza buona, si può pensare di mettere un dosso per la velocità. Il parcheggio c'è ed è davanti all'ex scuola. Si può mettere qualche segnaletica, come un cartello con una 'P', ma c'è. Sono lavori che devono avere una valutazione tecnica perché hanno un costo".

"Via Nappio a San Lorenzo è una delle tante frazioni che sicuramente ha bisogno di un intervento" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Obiettivamente il parcheggio per dieci-dodici auto era stato fatto. Se ne era occupato l'allora presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi. C'era la possibilità di sviluppare maggiormente il parcheggio ma poi non è andato avanti. Ci si aspettava di vendere la scuola, ora penso che sia stata venduta e penso che con gli oneri l'Amministrazione potrebbe valutare di mettere il guard rail. Il manto stradale è in uno stato pietoso a causa anche di chi si occupa dei sottoservizi. Si deve verificare che realizzino i ripristini. Pensate se è fattibile acquistare quel terreno per ampliare il parcheggio come avevamo già valutato in passato".

L'emendamento è stato votato favorevolmente dalla maggioranza mentre la minoranza ha votato contro. La mozione emendata è stata, infine, votata favorevolmente dalla maggioranza e dal consigliere di minoranza Gaetano Scullino mentre il resto della minoranza si è astenuta dalla votazione.