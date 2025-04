Tettoie, pannelli fotovoltaici e passerella ciclopedonale: oltre 3 milioni di euro per riqualificare l'area “ex Enel” a Ventimiglia (Foto e video)

Ventimiglia firma un protocollo d’intesa con la direzione regionale dei Musei della Liguria per la riqualificazione generale dell’area “ex Enel” facente parte dell’area archeologica di Nervia.

E' avvenuta questa mattina presso l’aula consiliare del Comune. "Gli interventi si collocano in quartieri che avranno uno sviluppo enorme" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Parliamo di servizi privati, alcuni di essi ad uso pubblico, la pista ciclopedonale. Stiamo monitorando per l'apertura di un parcheggio che ci è stato anticipato dalle Ferrovie, di oltre 300 posti auto. Sono estremamente soddisfatto. Il valore immobiliare delle case nel quartiere cambierà. Con questi interventi diventerà uno dei quartieri più prestigiosi".

"E' una data storica per Ventimiglia" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "La cultura deve essere al centro di quella piccola città".

"Un grande progetto su cui stiamo lavorando da tempo. Su quell'area insistono tante cose" - afferma la dottoressa Guerrini - "E' un'area in cui si intersecano tante cose. Ripartiamo a fare uno scavo archeologico nuovo. Questo nuovo lavoro sul mondo antico si inserisca nel mondo di oggi e sia perfettamente fruibile dal pubblico e dai pubblici".

"Andiamo a siglare un protocollo d'intesa tra due enti che è l'ultimo tassello necessario affinché tutta la progettazione di anni venga messa a terra e possano partire i lavori di riqualificazione dell'intera area" - dichiara la dottoressa Fiore - "Andranno a ricucire e riconnettere le diverse porzioni e frammenti della città umana. I lavori prevedono diversi lotti che dureranno diversi anni. Si è arrivati a questo risultato grazie alla collaborazione e al lavoro di tutti. Il piazzale sarà uno spazio aperto a tutti, che diventerà una cerniera. Nelle ore notturne lo spazio sarà chiuso. Uno spazio che verrà ridato alla comunità che si riunisce al parcheggio e alla pista ciclabile".

"Il progetto parte nel 2022 grazie a un finanziamento del ministero" - illustra Massimo Molinelli parlando del progetto - "Verranno realizzate due tettoie all'interno delle terre su cui verranno installati 67 pannelli fotovoltaici. Stiamo predisponendo il bando di gara per il lavori e speriamo di finirli entro il 2026. Nell'area ex Enel sono previsti diversi lavori. Il primo sarà la passerella ciclopedonale, in parte a sbalzo, che servirà da bypass tra la ciclopedonale che sta realizzando il Comune e creare un successivo scavo archeologico a partire dal 2026 adiacente a quella della domus attualmente esistente. Faremo la pavimentazione del piazzale ex Enel. Il fabbricato diventerà biglietteria. Provvederemo alla ristrutturazione dell'area e installeremo barriere lato strada che consentiranno migliore acustica durante gli eventi estivi. Abbiamo messo i loghi sulle vetrati in modo da da re una continuità. L'iniziativa prenderà il via dal primo settembre. Nel finanziamento sono compresi impianti tecnologici, cancelli e illuminazione".