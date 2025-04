Ventimiglia, interventi urgenti per il quartiere di San Secondo: passa la mozione di Panetta

In consiglio comunale a Ventimiglia passa all'unanimità la mozione sul quartiere di San Secondo presentata dal consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta, emendata dalla maggioranza.

"I nostri cittadini, soprattutto quelli di San Secondo, chiedono che il quartiere sia protetto, già oggi il traffico passa attraverso quella zona e non essendoci protezione per i pedoni, né illuminazione, né manutenzione del manto stradale ci sono stati diversi incidenti. Una via che diventerà ancora più trafficata con l'apertura del parcheggio. Questa mozione è propositiva per cercare tutti insieme di dare una soluzione immediata ai cittadini" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta illustrando la mozione - "Mi sono permessa di indicare dove riuscire a trovare i fondi per poter eseguire le opere, perciò, auspico che si prenda atto di questa mozione e che tutti votino favorevolmente".

"Intendiamo emendare la mozione" - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Prima del 'premesso che' è inserita la dicitura 'il consiglio comunale', nel terzo premesso che il periodo compreso tra 'mancavano e lavori pubblici' è abrogato, nel quinto premesso che il periodo compreso tra le parole 'già e riscontro' è abrogato, nel sesto premesso che il periodo compreso tra le parole 'secondo le e congrua' è abrogato e sostituito con 'congrua l'importo che verrà determinato dall'ufficio tecnico', le seguenti ulteriori premesse sono integralmente abrogate e sostituite come segue 'considerato che l'amministrazione comunale in data 13 febbraio 2024 con delibera di giunta numero 25 avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza del piano viabile sulle strade comunali del centro cittadino e frazionali - approvazione del progetto esecutivo ha stanziato 687.200 euro per il rifacimento del piano viabile cittadino, di cui 159.284,30 euro per il rifacimento del manto stradale di via San Secondo nella sua interezza, dei pozzetti di scolo delle acque e dei marciapiedi ammalorati. L'amministrazione comunale ha stanziato 52mila euro per la realizzazione del tratto di strada compreso tra via Bandette e il sottopasso di Santa Marta e il primo tratto di marciapiede e che ad oggi gli uffici sono in fase di affidamento dei lavori'. Questi lavori addirittura dovevano essere già iniziati senonché si è verificato un problema con la ditta giudicatrice che non era apposto con la documentazione e così il tutto ha subito un ritardo di circa dieci-quindici giorni. Purtroppo eravamo pronti ma c'è stato un intoppo di natura burocratica. L'Amministrazione comunale ha stanziato 25mila euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e per il posizionamento di segnaletica intelligente. Le somme indicate per il quartiere di San Secondo sono a beneficio dell'intera città vista la potenziale modifica della viabilità a seguito della realizzazione di un nuovo parcheggio in corso Genova. Il secondo e il terzo capoverso, al sesto punto, sono integralmente abrogati. E' firmato da tutti i consiglieri comunali di maggioranza. A Sen Secondo verranno messi anche dei dossi ex novo".

"Bisogna fare i conti sulla realtà dei fatti. I lavori devono essere fatti però darci un costo adeguato, non si può chiedere una cifra simile a quella data a Sanremo" - dice il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Do il mio consenso all'emendamento".

"Nela mozione si chiede l'allargamento della carreggiata, la creazione di marciapiede a sbalzo o sopraelevato, la regolamentazione della velocità con semaforo intelligente o autovelox per la messa in sicurezza della zona abitata, l'integrazione di segnaletica stradale rinnovata e punti di illuminazione della strada rinforzati e la predisposizione di un piano asfalti programmato con contratto di manutenzione della via permanente. Io sono d'accordissimo" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Consigliere Parodi come fai a paragonare un intervento a Sanremo con San Secondo? La mozione è condivisibile e la voterò".

"Ringrazio la maggioranza per l'emendamento. Mi trova favorevole, è la collaborazione che deve essere fatta per la nostra cittadinanza" - commenta il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

"Una mozione e un emendamento propositivo. E' ora di dare una risposta ai cittadini. Questa amministrazione ha già previsto interventi per il quartiere di San Secondo" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Credo che questa mozione con questo emendamento sia condivisibile. Questa amministrazione non ha mai dimenticato questo quartiere per questo motivo il nostro voto sarà assolutamente favorevole".

"L'emendamento è un testo concordato con la mozione, se la presentatrice è favorevole non credo che qualcuno di noi sia contrario" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Leggendo entrambi credo che forse manca la manutenzione del parcheggio di San Secondo, che è stato fatto quattro anni fa. Forse la scelta è abbastanza discutibile. All'epoca si prevedeva una minima manutenzione ma invece ora è totalmente ammalorato. Qua non c'è questo intervento. Mi è sufficiente che sia registrato e abbia una rassicurazione dall'assessore che farà una manutenzione. E' un parcheggio indispensabile per i frontalieri e i residenti di San Secondo. E' giunta l'ora di fare interventi risolutivi a San Secondo".

"Ritiro l'interrogazione che avevo presentato sul marciapiede di San Secondo, in seguito alla mozione odierna mi sembra che siamo sul solco giusto" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Apprezziamo l'apertura, ringrazio la consigliera Panetta per l'esposizione. Dovete permettere alla minoranza di fare il suo lavoro, di essere il pungolo per l'azione amministrativa".

"Dopo numerose interrogazioni e interpellanze finalmente questa sera si giunge a un impegno verso il quartiere di San Secondo" - commenta il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Il mio voto sarà a favore di questa mozione".

"La mozione della consigliera Panetta è condivisibile, siamo anche noi favorevolmente colpiti dall'apertura della maggioranza anche perché sul quartiere su San Secondo abbiamo depositato più interrogazioni perché manca la sicurezza" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Speriamo che i lavori vengano fatti prima dell'apertura del parcheggio. Il mio voto è favorevole, quando c'è apertura noi ci siamo".

"Questa mozione è presentata dalla Panetta e ci trova d'accordo perché si riqualifica una zona di Ventimiglia" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Se c'era una manutenzione negli anni non si arrivava a quel punto. Fratelli d'Italia è comunque favorevole e ha cuore il quartiere di San Secondo".

"Il progetto prevedeva la demolizione parziale del fabbricato della piccola velocità e la realizzazione di una rotatoria che garantisse un'uscita in sicurezza e una viabilità accettabile, allo stato attuale ritengo che sia improbabile se non difficilmente praticabile l'uscita di sei o novecento mezzi da via Scalo Merci su immissione diretta su San Secondo. Invito il consiglio comunale a fare le attente considerazioni" - aggiunge l'assessore Adriano Catalano.

"Per il quartiere di San Secondo a causa della fibra abbiamo rilentato i lavori. La sicurezza è la priorità di quel quartiere abbiamo implementato un controllo maggiore con la polizia locale" - svela il vicesindaco Marco Agosta - "Siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il marciapiede, la segnaletica intelligente e i dossi. Vorremo implementare il parcheggio del Palasalute per dare sfogo al quartiere. Mi prenderò l'impegno affinché nel giro di un mese - un mese e mezzo di fare l'intervento sul marciapiede e sull'asfalto".