Ventimiglia inaugura un minigolf nei giardini 'Tommaso Reggio' (Foto e video)

Ventimiglia, da oggi, ha un minigolf nei giardini 'Tommaso Reggio'. Questo pomeriggio si è svolta l'inaugurazione della nuova attrazione, allestita vicino ai giochi per bambini, alla presenza di autorità civili e militari. "E' stato possibile grazie a una sinergia tra pubblico e privato" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "L'assessore Catalano, in particolare, è quello che si è più dedicato a questa convenzione. Ringrazio il consigliere regionale Mabel Riolfo per essere presente".

Continua l'intervento di restyling per rendere più belli i giardini pubblici di Ventimiglia dopo lo sgombero dei migranti che sostavano abusivamente nei giardini ‘Tommaso Reggio’, il ripristino del laghetto con il suo ponticello in legno e la manutenzione dell'area fitness. "L'amministrazione vuole continuare a investire nei giardini pubblici"- dice il sindaco Flavio Di Muro - "E' una piccola iniziativa, lodevole e simbolica nei giardini pubblici che questa amministrazione, fin dal primo giorno di insediamento, ha voluto riqualificare. Siamo riusciti a dare decoro, dignità e sicurezza al polmone verde della città incrementando i presidi delle forze dell'ordine. La sfida è di riappropriarci, insieme alla polizia locale, all'associazione nazionale dei carabinieri e alla protezione civile, dei nostri spazi, che sono, e devono restare, delle famiglie ventimigliesi".

Lo scopo dell'Amministrazione comunale è, infatti, quello di far rivivere i giardini, una location che potrebbe anche essere usata per ospitare le manifestazioni. "Nel cuore del polmone verde di Ventimiglia oggi inauguriamo un nuovo spazio, un nuovo servizio che arricchisce l'offerta a favore dei più giovani" - aggiunge l'assessore Adriano Catalano - "E' un bellissimo minigolf, lo considero un piccolo tassello nel puzzle raffigurante il rilancio di Ventimiglia. Questa inaugurazione è motivo di grande soddisfazione, nel verde sono stati realizzati concretamente idee, progetti e scelte amministrative".

Il minigolf sarà aperto tutti i giorni al mattino, al pomeriggio e in estate anche alla sera. "Ringrazio il sindaco e l'assessore Catalano per avermi dato la possibilità di investire a Ventimiglia" - dice David Fiore, il gestore del minigolf - "Ho cercato di prendere il top che c'è sul mercato, perché Ventimiglia merita il top. Ringrazio tutti i presenti per essere venuti e Pasta Fresca Morena per aver offerto un ricco buffet per l'occasione".