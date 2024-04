Sanremo: bilancio di fine mandato di Biancheri, Fellegara "Brochure da 32mila euro pagata dai cittadini"

Il bilancio di fine mandato del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha scatenato le prime reazioni, in particolare dei candidati a primo cittadino impegnati nella campagna elettorale.

“Ho ritenuto dare una nostra opinione – ha detto Fulvio Fellegara – pur senza fare nella riflessione politica. Parliamo di un’Amministrazione che è stata tenuta in piedi da una serie di progetti e di edilizia urbana. Mi è sembrato strano che siano stati etichettati come successi dell’Amministrazione, molte opere di privati. Si poteva fare la presentazione del bilancio in modi più sobri e meno costosi, visto che si è arrivati a 32mila euro per stampare e spedire le brochure. E ci saranno degli attuali amministratori che faranno campagna elettorale con i soldi di tutti, visto che i risultati pubblicati sono stati pagati dai cittadini”.

Fellegara evidenzia in particolare il nodo cultura: “Sul bilancio di Biancheri se ne parla solo dopo 40 pagine e, solo a pagina 57 (su 64) di sociale. Ci sono 10 mezze righe sugli anziani, tre sui disabili e due sulla scuola. Siamo in una città con l’offerta scolastica difficile, dove chi studia se ne va e chi non studia finisce nel lavoro dequalificato. Abbiamo una disponibilità di asilo che è la metà del fabbisogno. Serve un’altra visione di città e di futuro”.

“Se l’altro ieri è stato presentato il bilancio di fine mandato, oggi noi vi presentiamo quello di inizio mandato” prosegue Fellegara che sciorina una serie di dati: “Al momento viviamo in una città che vede solo l’8% dei dipendenti che sono precari. Se non mettiamo in campo un’idea che pensi a questi argomenti non si può invertire la sentenza. Noi abbiamo una visione e una proposta di città, nella quale il flusso di turisti non sia legato alla stagionalità ma anche qualcosa che migliori la cultura sul territorio, che possa creare lavoro qualificato. Siamo sicuri che Sanremo possa ospitare facoltà universitarie per chi lavora nel mondo dello spettacolo e nella floricoltura. Abbiamo una scuola agraria di eccellenza, dopo la quale però è obbligatorio muoversi e andare fuori”.

Fellegara non le manda a dire, su alcune decisioni prese nelle ultime settimane dall’Amministrazione “La campagna elettorale è scaduta a terra – ha detto - visto che è basata su asfalti e buche. Noi, invece, siamo stati i primi a parlare di arredo urbano e qualità della città ma anche di periferie. Sono stati trovati 800mila euro per le buche a due mesi dalle elezioni e, invece, chi ha amministrato ha trascorso dieci anni senza accorgersene, così come l’opposizione. Deve essere fatta un’operazione che unisca il centro con le periferie, lavorando al verde per il bene della cittadinanza”.

Gianni Salesi, segretario cittadino del PD, ha puntualizzato alcuni aspetti politici, legati alla Giunta Biancheri: “E’ arrivato a 10 anni di mandato e non dimentichiamo che, in parte questo è avvenuto anche grazie alla sinistra che, alla fine è evaporata dall’Amministrazione. Tutto ciò ci porta a considerare la coalizione di Alessandro Mager come di centrodestra, visto che è la proiezione di Biancheri”. Sulle opere eseguite: “Del ‘Franco Alfano’ se ne parla da 20 anni mentre il parcheggio di piazza Eroi vede le prime idee negli anni ’80. Quello del lungomare Calvino è stato ideato da Claudio Borea”. E su quelle progettate: “Siamo di fronte a situazioni in itinere e non terminate. In piazza Eroi siamo di fronte a un leasing costruendo, il palazzetto è indietro e, in alcuni aspetti possiamo dire che negli ultimi anni l’amministrazione non è certo stata efficiente con temi che non sono stati nemmeno sfiorati. Potremmo parlare di arredo urbano, marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche. Alcuni lavori sono stati eseguiti anni fa ma senza portare avanti idee e progetti. Possiamo dire che l’Amministrazione è andata via via peggiorando, man mano che il tempo passava”.

Per ‘Progetto Comune’, invece, il rilancio della città si deve basare su scuole, sanità e trasporti: “In campagna elettorale - ha detto Paolo Germano - partono tutti da porto e parcheggi mentre il nostro candidato a sindaco è stato il primo a parlare di ‘alternativa’ riferendosi alle periferie, oltre al fatto di parlare con la gente, ma soprattutto la ascolta, proponendo soluzioni. Noi non parliamo di eliporti o di promesse impossibili. Fulvio parla di quelle che possono essere mantenute”.

Fellegara ha anche confermato, per il 20 aprile, una grande convention al cinema Centrale, durante la quale verranno presentati i candidati.