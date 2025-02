Strutture sportive di Ventimiglia nel degrado, Leuzzi: "Non è ancora stato fatto il sopralluogo promesso in consiglio comunale"

"Siamo alla fine di febbraio e non è ancora stato fatto il sopralluogo in tutte le palestre della città che avevamo richiesto con una mozione in consiglio comunale" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi che, insieme alla collega Vera Nesci, aveva chiesto, con una mozione emendata e votata all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale, la manutenzione delle strutture sportive cittadine, tra cui Palaroja, Palabiancheri e le palestre di via Chiappori (ex Gil).

"Qualche giorno fa abbiamo scritto, anche a seguito della mozione presentata in consiglio comunale, sia all'assessore Calcopietro che al consigliere Di Marco, che ha la delega allo Sport, per ricordare le criticità del mondo dello sport e che nell'impegno che si erano presi in consiglio comunale, attraverso la mozione sulle palestre, c'era anche un sopralluogo che doveva essere fatto tecnicamente entro gennaio ma avevamo accordato di farlo entro febbraio ma ad oggi non è stato ancora fatto" - fa sapere il consigliere comunale del Partito Democratico.

"Nell'email inviata abbiamo evidenziato tutti i problemi che ci sono, che effettivamente sono importanti" - sottolinea Leuzzi - "L'assessore Calcopietro, che è sempre presente con selfie a tutti gli eventi sportivi, abdica, però, il ruolo di assessore nel momento in cui le viene chiesto di fare qualcosa dicendoci di parlare con Agosta. A questo punto dobbiamo capire se hanno intenzione di dare seguito a quella mozione oppure no".

"Io ho già parlato, ora loro devono agire" - mette in risalto Leuzzi - "Non è previsto un ulteriore passaggio con un altro assessore. Il Partito Democratico non accetta questa risposta dall'assessore Calcopietro".