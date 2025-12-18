Bilancio in Regoine: Biasi "Dalle foresterie per gli operatori sanitari al sostegno per i nostri Comuni che potranno avvalersi dell’A.R.T.E."

“Regione Liguria sostiene e sarà ancora più vicina ai Comuni del nostro territorio anche in riferimento all’assegnazione e alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Dopo avere puntato sulle foresterie per gli operatori sanitari sul territorio con i relativi accordi con A.R.T.E. per la manutenzione e l’assegnazione, non potevamo non inserire nella legge lo stesso ragionamento anche per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica riservati alle Forze armate e agli operatori sanitari. E’ stato quindi approvato in commissione e inserito nel testo della legge di Bilancio un mio emendamento che esplicita in modo chiaro che i Comuni si possano avvalere normalmente dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.) competente sul loro territorio anche nell’emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Un altro passo in avanti per supportare il proficuo lavoro svolto dai nostri Comuni nell’ottica di una maggiore e migliore collaborazione fra Regione Liguria e istituzioni locali sul territorio”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.