Tajani e Cirio presentano il nuovo assetto di Forza Italia in Liguria

Oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 16 presso la sede nazionale di Forza Italia a Roma in via in Lucina 17, si terrà una conferenza stampa presieduta dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, assieme al vice segretario nazionale e presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, per presentare il nuovo assetto del partito all’interno della giunta della Regione Liguria e le recenti nomine.



Forza Italia passa da un assessore regionale Marco Scajola - con delega a Trasporti, Urbanistica ed Edilizia - a due assessori, con la nomina di Claudia Moric (che entra ufficialmente anche nel partito). Un risultato che segna di fatto il raddoppio della rappresentanza di Forza Italia nella giunta regionale.



A questo, si aggiunge la designazione di Angelo Vaccarezza, già consigliere regionale, come consigliere del presidente Marco Bucci per le attività di supporto in materia di relazioni europee e internazionali, con particolare attenzione ai temi legati alla direttiva Bolkestein e per le politiche degli Enti locali, con focus sulla valorizzazione dei comuni.



Un rafforzamento che conferma la crescita di Forza Italia sia sul piano amministrativo sia su quello politico.



Parteciperanno alla conferenza stampa Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia; la stessa Claudia Moric, assessore della Regione Liguria; l'assessore regionale Marco Scajola; Angelo Vaccarezza, consigliere del presidente Bucci; Carlo Bagnasco, coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale ANCI.