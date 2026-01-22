Vannacci a Ventimiglia, manifestanti scendono in piazza: "Una società libera dal fascismo è una società più giusta" (Foto e video)

"Una società libera dal fascismo è una società più giusta", "Siamo la lotta contro il fascismo, ora e sempre resistete!", "Fuori i fascisti da Ventimiglia", "Siamo tutti antifascisti" e "Ora e sempre resistenza" sono alcune delle frasi che sono state intonate da un centinaio di manifestanti che, in serata, sono scesi in piazza, con striscioni e bandiere, a protestare davanti al mercato coperto di Ventimiglia e si sono diretti poi in corteo fino al teatro comunale in occasione dell’incontro pubblico dal titolo “Sicurezza non è uno slogan. È un diritto" con Roberto Vannacci.

"Forze di estrema destra francesi, italiane e monegasche si incontrano al teatro comunale con la partecipazione dell'ex generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, noto per l'esaltazione della X Mas, responsabile di strage contro partigiani e civili durante la Resistenza al nazifascismo" - dicono i manifestanti - "A rendere tutto ancora più grave è la partecipazione del sindaco di Ventimiglia, un rappresentante delle istituzioni democratiche che presta il proprio ruolo pubblico alla normalizzazione del neofascismo. Un sindaco che partecipa non è neutrale: legittima politiche fondate su violenza classica, maschilistica, omofoba e razzista".

"L'odio contro le persone razzializzate non bianche, contro le persone queer e contro le donne non è un'opinione, è un programma politico che produce esclusione, violenza e morte" - sottolineano - "Una società giusta è una società libera dal fascismo, dal razzismo e da ogni forma di criminalità organizzata. Rifiutiamo lo sdoganamento del fascismo nelle istituzioni, rifiutiamo l'occupazione neofascista dello spazio politico e culturale del Ponente ligure".

Molti gli agenti di polizia, carabinieri e polizia municipale per garantire l'ordine pubblico anche se, fino ad ora, la manifestazione si è svolta in totale tranquillità.