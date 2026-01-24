Referendum giustizia, Forza Italia in piazza a Sanremo: “Una battaglia di civiltà” (Foto)

Si è svolto nel corso della mattinata il gazebo informativo di Forza Italia allestito all’incrocio tra via Escoffier e via Matteotti. Dalle 9.00 alle 12.30 gli organizzatori hanno incontrato i cittadini che attraversavano via Matteotti per confrontarsi sui temi legati al referendum della giustizia, che vedrà l'apertura delle urne il 22 e 23 marzo.

All’iniziativa, promossa dai rappresentanti provinciali del partito, hanno preso parte l’assessore regionale Marco Scajola, la consigliera regionale Chiara Cerri, il sindaco di Taggia Mario Conio e i consiglieri comunali di Sanremo Umberto Bellini e Patrizia Badino, insieme ad altri esponenti e simpatizzanti di Forza Italia.

"Non è una battaglia politica, ma una battaglia di civiltà - ha dichiarato il sindaco Conio - Il ruolo della magistratura ha una sua sacralità, perché incide sul giudizio della vita delle persone. È necessario trovare regole che garantiscano sempre maggiore trasparenza e imparzialità. La riforma per il Sì va in questa direzione, completando un percorso della procedura penale avviato anni fa e valorizzando ulteriormente il ruolo della magistratura. È un obiettivo da perseguire per una società più matura e corretta".

Alle sue parole fanno eco quelle dell'assessore Scajola, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "È un referendum nato per far funzionare meglio le cose, per una giustizia più rapida, più giusta e più vicina al cittadino. Non nasce contro qualcuno, né come espressione di un singolo partito, ma come un impegno condiviso che riguarda tutti. Invitiamo a votare Sì con senso di responsabilità e coraggio, per migliorare il sistema e rafforzare il rapporto tra giustizia e cittadini. Non deve dividere, ma unire".