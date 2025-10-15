Vallecrosia, posti auto pubblici riservati a una società: la minoranza chiede spiegazioni in consiglio comunale

Cinque posti auto pubblici, situati in via Romana all'angolo con via Don Bosco, vengono riservati alla società Futura snc e così il gruppo consiliare Cittadini in comune chiede spiegazioni con un'interpellanza, illustrata nella seduta odierna del consiglio comunale a Vallecrosia.

"Con l'ordinanza sindacale n. 16 dell'8 agosto 2025, parcheggi che prima erano a disposizione dell'intera comunità, dal primo settembre sono stati riservati a una società che ha sede in via Don Bosco" - illustra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Tale ordinanza è stata sottoscritta dal sindaco Fabio Perri e non dal comandante della polizia locale con la motivazione che l'Amministrazione tiene conto delle difficoltà delle piccole imprese. Considerato che vi sono problemi anche per gli utenti a caricare la spesa, le direttive emanate dal Ministero dell'interno circa i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche e l'art. 7 del Dlgs 285/92 chiediamo di conoscere le motivazioni perché tale ordinanza sindacale legata alla viabilità pubblica sia stata sottoscritta dal Sindaco. Chiediamo, inoltre, di avere copia di eventuali relazioni del comando di polizia locale predisposte per casi analoghi negli anni precedenti e di essere informati se la suddetta ordinanza, con le motivazioni sopraelencate all’interno dell'atto, potranno essere emulabili anche per altre casistiche. Noi avevamo chiesto se potevamo farlo e ci è stato detto, via scritta, che non era possibile e, invece, ora il sindaco Perri ha firmato un'ordinanza che lo permette. Se è legittimo allora con lo stesso principio di trasparenza e coerenza prepariamo un modulo e lo portiamo a tutti i commercianti affinché tutti abbiano lo stesso diritto".

"Leggo una relazione non fornita dagli uffici" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Con riferimento all'ordinanza e in riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte della minoranza si desidera chiarire che la richiesta è stata disposta esclusivamente per interesse pubblico e non per il privato. Rappresentano una soluzione sicura. Le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a questa scelta sono: sicurezza e accessibilità in via Matteotti visto che l'ordinanza evita che i camion accedano in nella via; regolazione delle manovre sulla principale arteria urbana, consentire l'uso degli stalli consente infatti manovre sicure dei mezzi ingombranti, preservare la fluibilità del traffico, evitare ingorghi e incidenti; tutela della mobilità dolce, cioè pista ciclabile e traffico pedonale. Contribuisce alla sicurezza urbana. Rientra nelle materie del sindaco".

"Si crea un precedente gravoso. Non ci riteniamo soddisfatti" - risponde il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Continueremo a fare le verifiche. Chiediamo di avere una relazione del comandante".

"Il Comune non legifera. La relazione l'ho scritta per non parlare a braccio ma non è agli atti. C'è la registrazione non serve una copia" - replica il sindaco Fabio Perri - "Non è un documento agli atti. Abbiamo motivato un interesse pubblico che confrontandomi con il prefetto ho chiesto se la situazione poteva stare in piedi, mi ha detto di proseguire per interesse pubblico".