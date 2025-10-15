Consiglio comunale a Vallecrosia, la minoranza: "Il sindaco fa le regole dando priorità all'interesse privato" (Foto e video)

"Abbiamo preso atto che in questo comune le regole le fa il sindaco dando priorità all'interesse privato" - dicono i consiglieri comunali di minoranza a Vallecrosia Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro alla conclusione della seduta odierna del consiglio comunale.

"Abbiamo scoperto che l'interesse pubblico lo determina il sindaco" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Una pratica, per esempio, riguardava, attraverso un'ordinanza del sindaco, l'assegnazione a un privato di parcheggi pubblici. Un'opportunità gratuita che ha motivato con le difficoltà di fare la spesa o di manovra dei mezzi. Il sindaco ha così creato un precedente e, inoltre, non si è avvalso delle relazioni dei suoi uffici, il comandante è stato totalmente escluso, e ci ha letto una relazione in cui si autoproclama le motivazioni".

"In questa assise abbiamo colto che questa amministrazione dà molta più priorità all'interesse privato piuttosto che alla sicurezza pubblica" - afferma il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Abbiamo lasciato un progetto e messo a bilancio una somma per il completamento del marciapiede in via Roma ma, invece, si preferisce pensare a quale sarà la destinazione dei parcheggi di un'attività privata trascurando così l'interesse e la sicurezza pubblica".

"Il nostro ruolo è quello di fare opposizione seria e concreta e di controllare le pratiche" - ricorda il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Credo che abbiamo dimostrato di aver guardato e studiato bene le pratiche che abbiamo portato in consiglio".

"Stiamo controllando l'osservanza delle regole" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Come comune abbiamo destinato dei beni confiscati alla mafia alla convivenza democratica e al rispetto della legalità per cui il nostro compito sarà quello di osservare la legittimità degli atti e il rispetto della normativa".