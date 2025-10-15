Vallecrosia, realizzazione di marciapiede e attraversamento pedonale rialzato in via Roma: Cittadini in Comune presenta un'interpellanza

Sbarca in consiglio comunale a Vallecrosia un'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune relativa alla realizzazione del completamento dei lavori del marciapiede in via Roma in prossimità del Tennis Club Il Quadrifoglio, la messa in sicurezza dell'area e la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato.

"Chiediamo risposte in aula, visto che sono stati approvati fondi pubblici e visto che vi è un elenco di interventi" - illustra il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Chiediamo quale intenzione abbiano il sindaco e l'amministrazione riguardo ai lavori del marciapiede in via Roma, la messa in sicurezza dell'area e la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato. Il nostro gruppo si era occupata di mettere in opera il marciapiede che collega il ristorante Erio Tripodi con il tennis club Il Quadrifogli, abbiamo poi dovuto interrompere il progetto perché la parte davanti al tennis club è privata. E' necessario portare avanti la pratica di esproprio. Chiediamo che l'intero consiglio comunale debba prendere in considerazione e si impegni a portare avanti la realizzazione di questo marciapiede da collegare poi con il centro storico. Il progetto c'è perché è all'interno degli uffici comunali e ci sono anche i finanziamenti, bisogna, perciò, solo procedere all'esproprio del terreno. Se non ritenete di realizzare un attraversamento rialzato quale intervento avete intenzione di mettere in atto per garantire la sicurezza della zona?".

"La realizzazione di un marciapiede non rientra tra le priorità di questa amministrazione" - replica il vicesindaco Cristian Quesada - "Abbiamo dato un ordine di priorità e siamo partiti dagli asfalti. E' un intervento che vogliamo fare ma in seguito. Sono al momento al vaglio delle soluzioni alternative per la sicurezza. La decisione di rinviare la realizzazione del marciapiede proviene da una decisione dell'Amministrazione per valutare tutte le possibilità per trovare una soluzione duratura e adeguata. Saranno accantonate delle somme per un impianto semaforico intelligente. In quell'area sono stati fatti, a scomputo della lavanderia, numerosi parcheggi che dovrebbero essere comodi anche per il Tennis Club".