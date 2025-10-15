Vallecrosia, variazione al bilancio di previsione 2025-2027: approvata all'unanimità

Discussa e approvata all'unanimità, nella seduta odierna del consiglio comunale a Vallecrosia, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale sulla variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

"Parliamo della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 10 settembre adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. Il responsabile di servizio, premesso che, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 2 dicembre del 2024 esecutiva è stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2025-2027, con delibera di consiglio comunale n. 57 del 2 dicembre 2024 esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027 e con delibera di consiglio comunale n. 22 del 14 aprile 2025 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il rendiconto di gestione 2024; vista la deliberazione di giunta comunale n. 93 del 10 settembre 2025 con la quale sono state apportate in via d'urgenza la variazione al bilancio di previsione all'esercizio 2025-2027 ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000; riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatoria adottati dalla Giunta comunale, la pratica è stata discussa in modo approfondito in commissione" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n 93 del 10 settembre scorso adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 - "E' un atto prettamente tecnico di riequilibrio che permettono al bilancio di andare avanti in maniera serena. Siamo a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio o richiesta. Abbiamo degli uffici con persone qualificate".

"Abbiamo discusso e abbiamo avuto le spiegazioni sui tipi di progetti" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Dobbiamo incrementare il fondo regionale dato per la morosità incolpevole, la Regione ha dato un finanziamento esiguo e a volte non erogava il finanziamento. Sono, quindi, contenta che il nostro funzionario abbia potuto fare questa variazione. Volevo sapere se l'assessore Valenti ha già dato l'indirizzo politico agli uffici sulla percentuale di rimborso da dare ai cittadini che faranno domanda. Quando ci sarà il bando? Il sindaco ha già dato un bando. L'altra variazione è stata fatta riguardo ai beni confiscati alla mafia. Personalmente mi sono occupata di questo bando e abbiamo avuto un finanziamento con comparticipazione del 20% e, quindi, il progetto aveva un valore economico di 60mila euro. Aggiungendo i 20mila euro il valore economico è, quindi, di 80mila euro. Sono contenta di aver lasciato un avanzo di bilancio perché il progetto sarà sicuramente migliorato. Avremo, perciò, una tensostruttura che potrà essere utilizzata dalle scuole, dal Cnos e dalla Spes. Chiedo al sindaco se nella sua veste istituzionale la legalità e la trasparenza sono la cosa più importante da perseguire? Il principio di legalità viene ulteriormente valorizzato visto il percorso fatto personalmente con l'Agenzia dei beni confiscati di Milano. Chiedo al sindaco, tutti gli atti che verranno saranno legittimi?".

"In questa variazione c'è il bando della mensa della scuola che il comune deve incrementare. Tutti gli anni ci siamo trovati con questa pratica obbligatoria. Volevo chiedere all'assessore Muratore se aveva intenzione di portare avanti il progetto che volevo fare o ci sarà qualche cambiamento?" - afferma il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Come precedente assessore alla pubblica istruzione ho cercato di portare, con le poche risorse di quasi 6mila euro, progetti per la scuola. Abbiamo lavorato insieme al consiglio comunale dei ragazzi. C'è stata una bella collaborazione con Muratore e le sue colleghe. La mia idea era portare il progetto musicale della Fondazione Erio Tripodi e il consiglio comunale dei ragazzi".

"Sarà nostra attenzione rispetto alle metodologie" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "La variazione al bilancio, che è una consuetudine, è un riassunto delle azioni dei singoli settori. Abbiamo parlato della dinamica della pubblica istruzione. Invito l'assessore Muratore a fare almeno lo stesso lavoro che la Biancheri ha fatto prima di lei nel settore scuola. Sicuramente la teoria e la pratica devono riuscire a coincidere rispetto all'enfasi e alla prestazione. E' stato fatto un lavoro enorme dall'ex vicesindaco e poi sindaco pro tempore sulla legalità e sulla trasparenza degli atti. E' quel principio caro a me e ad altri colleghi regionali della commissione antimafia. Quando svolgiamo l'attività amministrativa, oltre all'ansia da prestazione, ci deve essere sempre e costantemente all'interno degli atti su quello che deve essere la corretta linearità amministrativa, di legittimità e legalità, sennò si rischia che alcune situazioni bisognerà riprenderle in mano. Mi arrivano notizie del buon lavoro dell'assessore Valenti, per cui ci complimentiamo, e dell'approccio che sta avendo nel suo ruolo che va verso la continuità dell'attenzione verso i più deboli e soprattutto verso le politiche sia dell'affitto moroso sia per ciò che riguarda il sostegno. Ci è pervenuto da più segnalazione dei cittadini che trovano nell'assessore Valenti una capacità di ascolto e di umiltà che probabilmente la contraddistinguono rispetto agli altri suoi colleghi".

"Probabilmente l'ansioso sei tu" - replica il sindaco Fabio Perri - "Sono sereno e tranquillo e rispondo ai quesiti posti dall'ex assessore Biancheri e dall'ex sindaco pro tempore Piardi. Probabilmente non hanno ben capito che non è possibile. Ho firmato un invito alla commissione antimafia nello spirito che se hanno bisogno di questo tipo di risposte in questo determinato contesto, non è possibile, quindi, facciano delle interrogazioni e noi saremo ben felici di rispondere. Per noi la legalità e la trasparenza sono un filo conduttore importante, lo abbiamo anche scritto nel nostro programma elettorale. Abbiamo degli uffici con persone qualificate e molto professionali. Abbiamo un segretario comunale che vigila su tutto quello che è la legittimità di quello che devono essere gli atti. Sono una persona corretta e trasparente che rispetta le regole. Vi sarà sicuramente attenzione su questa materia. Una settimana fa ho firmato una lettera di invito qui da noi alla commissione antimafia, come tavolo di confronto per capire quelle che sono tutte le attività che la commissione sta portando avanti nello spirito di quelli che sono i nostri percorsi che si stanno svolgendo secondo i principi della legalità".