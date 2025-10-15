Vallecrosia, il sindaco Perri indossa la fascia tricolore all'evento 'Drum 100': la minoranza presenta un'interpellanza (Foto)

Sbarca nella seduta odierna del consiglio comunale a Vallecrosia un'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in comune sull'utilizzo idoneo e conforme alle norme vigenti della fascia tricolore da parte del sindaco durante l'evento pubblico denominato 'Drum 100' svoltosi lo scorso 27 luglio.

"Un'interpellanza ormai un po' datata che deriva da un evento pubblico che ha promosso questa interpellanza che sembra un po' ironica ma in realtà ha un contesto molto serio: il rispetto che si deve dare nel ruolo che si esercita, in questo caso dall'attuale sindaco Perri della fascia" - illustra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "La fascia rappresenta un'intera comunità. Sicuramente nell'esercizio delle sue funzioni il sindaco ha capacità e competenze di dimostrare le sue attitudini ma la fascia, ricordo, la fascia non si può portare ovunque. Dopo aver visto abbandonata la fascia in prossimità di una batteria e portarla in giro per l'Italia, ci siamo allora chiesti dov'è l'autorevolezza della fascia? Abbiamo appreso che non c'è un regolamento sulla fascia. Volevamo capire i margini della fascia, che è delegabile, e quali sono i parametri per cui usarla: una processione, un incontro con la curia o con la comunità. L'interpellanza era per onorare il principio della fascia e della comunità. L'intervento era per l'onorabilità del sindaco e della fascia. Con questa nostra interpellanza dobbiamo dare atto all'amministrazione con il supporto dell'ufficio di segreteria abbiamo riscontrato situazioni che possono averci fatto riflettere in modo differente rispetto alla sua onorabilità".

"Con senso di responsabilità e consapevolezza ritengo di aver agito nel rispetto della comunità" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Ha rappresentato un'occasione importante di partecipazione e valorizzazione del territorio. Ne ho preso parte in veste di sindaco e ho indossato per qualche minuto la fascia anche durante l'esibizione. Non è stata una partecipazione personale o privata ma istituzionale. Sono andato a rappresentare il Comune in un evento che rappresenta il nostro territorio. In quella piazza ero e sono sempre stato il sindaco e come tale ho scelto di indossare il simbolo che indica il mio incarico: la fascia tricolore. L'evento era una manifestazione pubblica patrocinato dal Comune. Lo statuto del nostro comune non contiene, comunque, disposizioni che limitano l'utilizzo della fascia tricolore del sindaco. Indossare la fascia in quell'occasione non era persona ma istituzionale per rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini e riconoscere un evento che ha saputo unire cittadini di varie fasce d'età. La fascia tricolore non è proprietà di una parte politica, la si onora portandola tra le persone. Capisco che si possono avere sensibilità diverse sul tema ma ritengo che la scelta sia stata coerente con le norme".

"La fascia è stata incustodita in un contesto pubblico" - replica il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Ci vedrà a sottolineare quando, secondo noi, essa possa essere condotta".

"La relazione non è stata fatta da nessun ufficio" - risponde il sindaco Fabio Perri.