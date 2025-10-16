Consiglio comunale a Vallecrosia, Perri: "La minoranza si attacca a questioni sterili" (Foto e video)

"Da parte della minoranza ho trovato poco spessore. Si attacca a questioni sterili. Ho trovato una forte agitazione da parte della minoranza, che continuava a disturbare il consiglio comunale e a interrompere le persone che parlavano durante le proprie esposizioni" - afferma il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri alla conclusione della seduta odierna del consiglio comunale.

"E' stato comunque un consiglio comunale di confronto" - dice il primo cittadino - "Noi, come maggioranza, abbiamo portato avanti quelli che sono i nostri programmi amministrativi e abbiamo risposto alle interpellanze che la minoranza ci ha fatto con principi saldi e normative di legge. Abbiamo sempre coinvolto la minoranza nelle nostre iniziative".

"Abbiamo parlato del cambio del nome della città, della variazione di bilancio e del piano delle spiagge. Sono tutti temi propedeutici allo sviluppo e a un miglioramento della nostra città che ha bisogno di essere conosciuta fuori dai confini comunali" - sottolinea Perri - "Faremo un'assemblea pubblica per far capire bene perché il nome della città è importante cambiarlo con un'identificazione. Il mare è una risorsa che può portare ad avere una città di tutto rispetto e superiore a quelle limitrofe".

