 / Politica

Politica | 16 ottobre 2025, 00:49

Consiglio comunale a Vallecrosia, Perri: "La minoranza si attacca a questioni sterili" (Foto e video)

Il commento del sindaco alla conclusione della seduta

"Da parte della minoranza ho trovato poco spessore. Si attacca a questioni sterili. Ho trovato una forte agitazione da parte della minoranza, che continuava a disturbare il consiglio comunale e a interrompere le persone che parlavano durante le proprie esposizioni" - afferma il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri alla conclusione della seduta odierna del consiglio comunale.

"E' stato comunque un consiglio comunale di confronto" - dice il primo cittadino - "Noi, come maggioranza, abbiamo portato avanti quelli che sono i nostri programmi amministrativi e abbiamo risposto alle interpellanze che la minoranza ci ha fatto con principi saldi e normative di legge. Abbiamo sempre coinvolto la minoranza nelle nostre iniziative".

"Abbiamo parlato del cambio del nome della città, della variazione di bilancio e del piano delle spiagge. Sono tutti temi propedeutici allo sviluppo e a un miglioramento della nostra città che ha bisogno di essere conosciuta fuori dai confini comunali" - sottolinea Perri - "Faremo un'assemblea pubblica per far capire bene perché il nome della città è importante cambiarlo con un'identificazione. Il mare è una risorsa che può portare ad avere una città di tutto rispetto e superiore a quelle limitrofe".

(Sotto tutte le notizie sul Consiglio comunale)

News collegate:
 Consiglio comunale a Vallecrosia, la minoranza: "Il sindaco fa le regole dando priorità all'interesse privato" (Foto e video) - 15-10-25 23:48
 Vallecrosia, posti auto pubblici riservati a una società: la minoranza chiede spiegazioni in consiglio comunale - 15-10-25 22:38
 Vallecrosia, realizzazione di marciapiede e attraversamento pedonale rialzato in via Roma: Cittadini in Comune presenta un'interpellanza - 15-10-25 22:12
 Vallecrosia, il sindaco Perri indossa la fascia tricolore all'evento 'Drum 100': la minoranza presenta un'interpellanza (Foto) - 15-10-25 21:56
 Aree demaniali marittime, in consiglio comunale passa la variante al Pud: Vallecrosia avrà una spiaggia libera attrezzata per i cani - 15-10-25 21:39
 Vallecrosia, variazione al bilancio di previsione 2025-2027: approvata all'unanimità - 15-10-25 21:17
 Vallecrosia al mare, la proposta dell'Amministrazione Perri sbarca in consiglio comunale: la minoranza si astiene (Foto) - 15-10-25 20:51

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium