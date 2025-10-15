Aree demaniali marittime, in consiglio comunale passa la variante al Pud: Vallecrosia avrà una spiaggia libera attrezzata per i cani

Approvata, nella seduta odierna del consiglio comunale a Vallecrosia, la variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUD), adottata con D.C.C. n° 38 dell'8 luglio del 2024, contestuale presa d'atto delle prescrizioni della Regione Liguria - dipartimento del territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti - settore della tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive.

"La pratica è stata illustrata dettagliatamente in commissione" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Con il Pud, la sostanziale modifica è l'inserimento della Sla numero tre. Mi fa piacere che c'è una grande attenzione per il mondo animale. Verrà fatto, secondo i tempi, un bando che sarà sostenibile".

"Oggi stiamo approvando la spiaggia libera attrezzata dedicata ai cani" - dice il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "E' una soddisfazione perché è stato un lavoro lungo, di un anno e mezzo e finalmente ci sarà una novità: la spiaggia dedicata agli animali a quattro zampe. Il nostro obiettivo era quello e finalmente verrà votato".

"Ritorno al progetto di visione della città che il bello chiama il bello. Sette anni fa abbiamo capito che serviva dare alla nostra amata Vallecrosia un progetto urbanistico, tra il quale il Pud" - afferma il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Questa pratica ci troverà favorevoli per il principio che tutti noi vogliamo il bene della nostra città".

"La nostra amministrazione ha detto che avrebbe messo 20mila euro per fare un'area cani. Cosa ne pensa il consigliere Rondelli, visto che voi ne avete messo 16mila?" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi.