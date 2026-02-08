Via Sant'Anna, SìAmo Camporosso: "Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver accolto la nostra segnalazione"

"Desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Camporosso per aver provveduto, con determinazione del Settore Servizi Tecnici del 6 febbraio 2026 (Reg. Gen. n. 99), a impegnare le risorse necessarie per l’asfaltatura di via Sant’Anna. Un ringraziamento che nasce dal fatto che tale intervento arriva a pochi giorni dalla nostra segnalazione formale inviata via PEC il 31 gennaio 2026 e dal successivo comunicato stampa, nei quali venivano documentate con fotografie le condizioni di degrado del manto stradale e i potenziali rischi per la sicurezza di cittadini e veicoli" - dicono i consiglieri comunali di minoranza SiAmo Camporosso.

"È sempre positivo constatare come le segnalazioni puntuali e circostanziate riescano a produrre risultati concreti, soprattutto, quando riguardano temi fondamentali come la sicurezza stradale e il decoro urbano" - sottolineano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì.

"Mi auguro che, in futuro, interventi di questo tipo possano essere programmati prima delle segnalazioni ufficiali e non a seguito di esse, nell’interesse di tutti i residenti e di una gestione ordinaria e tempestiva del territorio" - afferma il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito - "Continuerò, come ho sempre fatto, a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con spirito costruttivo, attenzione e nell’esclusivo interesse dei cittadini di Camporosso".