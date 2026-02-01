SìAmo Camporosso: "Strade dissestate e bidoni dei rifiuti in condizioni indecorose, via Sant’Anna nel degrado" (Foto)

"Via Sant’Anna è nel degrado. Le strade sono dissestate e i bidoni dei rifiuti si trovano in condizioni indecorose". Lo segnala il gruppo consigliare di minoranza SìAmo Camporosso.

"Le immagini documentano in modo inequivocabile lo stato di abbandono in cui versa via Sant’Anna. Il manto stradale è fortemente deteriorato, con rappezzi, avvallamenti e irregolarità che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni" - sottolinea la minoranza - "A questo si aggiunge una situazione altrettanto preoccupante per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: i bidoni della spazzatura presenti lungo la via si trovano in condizioni indecorose, sporchi, usurati e privi di una manutenzione adeguata. Un’immagine che non è degna di un paese che dovrebbe avere a cuore il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti".

"Via Sant’Anna non è, purtroppo, un caso isolato ma rappresenta una criticità ormai diffusa sul territorio comunale, più volte segnalata dai cittadini senza che siano seguiti interventi risolutivi. È inaccettabile che si continui a trascurare la manutenzione ordinaria delle strade e dei servizi essenziali, mentre la sicurezza e il decoro vengono lasciati in secondo piano" - dice il gruppo consigliare