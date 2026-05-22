Taggia, il movimento civico Altamarea spicca il volo. Luigi Barisciani: 'Oltre 60 adesioni e boom sui social'

Un bilancio che va ben oltre le aspettative della vigilia. A meno di tre mesi dalla sua nascita ufficiale, il movimento civico Altamarea traccia le prime tappe di un percorso in forte crescita, consolidando la sua presenza nel panorama politico e sociale di Taggia.

La risposta della cittadinanza si è già tradotta in numeri concreti: sono oltre 60 le persone che hanno aderito ufficialmente al progetto. Un trend di crescita supportato da un vero e proprio exploit sul web, dove i contenuti e i post informativi del movimento hanno superato il tetto delle 200 mila visualizzazioni complessive in appena novanta giorni.

Voce ai cittadini: il successo del podcast

A fare da volano alla partecipazione è anche l'innovativo progetto podcast lanciato dal movimento. Nato inizialmente come strumento di comunicazione multimediale, il format si sta trasformando in un canale di ascolto attivo. Sono infatti sempre più numerosi i residenti che chiedono di intervenire direttamente negli episodi per esprimere opinioni, avanzare proposte concrete e accendere i riflettori sulle tematiche calde del territorio.

Il radicamento: da via Ruffini ai comitati di quartiere

Attualmente le riunioni del movimento si tengono con cadenza mensile nella sede centrale di via Ruffini 17, a Taggia. Ma per rispondere alla crescita della squadra e mappare ancora più da vicino le esigenze della comunità, i fondatori hanno annunciato lo step successivo: l'apertura a breve di tre comitati territoriali specifici a Taggia Storica, Arma e Levà.

La voce dei fondatori

L'entusiasmo per i traguardi raggiunti è condiviso dal nucleo fondatore del movimento, composto da Sara Bracco, Luigi Barisciani, Samuele Valzano e Alfonso Siracusa.

«Siamo profondamente orgogliosi di questi primi risultati – dichiarano congiuntamente i fondatori – perché dimostrano che a Taggia c'era un profondo bisogno di uno spazio civico aperto, dinamico e propositivo. Sessanta adesioni e il boom del podcast non sono solo traguardi, ma rappresentano una responsabilità che onoreremo continuando a lavorare sul campo. Con i nuovi comitati di Taggia Storica, Arma e Levà vogliamo azzerare le distanze con i residenti e dare a ogni quartiere l'attenzione che merita».

Il movimento invita tutta la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali e a prendere parte ai prossimi incontri in sede per costruire insieme il futuro della comunità.