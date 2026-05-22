"Rilanceremo Bordighera insieme a voi": l'appello al voto del candidato sindaco Davide Sattanino (Video)

"Una pagina bianca, una squadra preparata con una visione chiara, il 24 e 25 maggio scegli la nostra città, scegli la lista civica Obiettivo Bordighera". E' l’appello al voto del candidato sindaco a Bordighera Davide Sattanino.

"Ci siamo. Mancano pochi giorni al voto amministrativo del 24 e 25 maggio. Dateci la possibilità di sanare situazioni mai prese in considerazione in passato, vogliamo lavorare con voi e, soprattutto, per voi" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino - "Tutti insieme rendiamo Bordighera la città in cui vale la pena restare, crescere i propri figli, lavorare, venirci in vacanza, fare investimenti e divertirsi. Non amiamo fare promesse che non potremmo poi mantenere. Non ci piace prendere in giro gli elettori perché, alla fine, le bugie si scoprono. Tutto il nostro programma si basa sulla concretezza e sull’impegno massimo che intendiamo mettere nei progetti a favore della città. Siamo pronti a rimboccarci le maniche dal giorno dell’insediamento: perché non amiamo le chiacchiere, non ci interessa la poltrona o l’incarico fine a sé stesso, ma solo i fatti. I cittadini devono sapere che potranno contare sempre sul nostro supporto, sulla nostra attenzione. Non deve esistere un baratro fra la comunità e l’amministrazione comunale. Si deve lavorare insieme".

"Ho 55 anni, sono un albergatore, e mai avrei pensato di candidarmi in questo ruolo" – dichiara il candidato sindaco Davide Sattanino - "Mi sono deciso perché ero stanco di sentire il refrain ‘Bordighera era’. Bordighera, forse, 'era' ma vorrei poter affermare in futuro: Bordighera è di nuovo città giardino, luogo ideale per residenti e turisti, attenta alla tutela dell’ambiente e del suo litorale, alle necessità dei giovani e delle persone più fragili. Bordighera città sicura, pulita. Posso promettervi fin da oggi che qualora diventassi sindaco la mia priorità sarete voi, sarà sempre e solo Bordighera. Ogni mattina mi presenterò in Comune. Ci metterò tutto il cuore e l’entusiasmo di cui sono capace. E lo farò ogni giorno per i prossimi cinque anni ascoltandovi sempre".

"Bordighera sta per uscire da un lungo periodo di commissariamento straordinario. Non è stato un momento facile, per nessuno di noi, ma può diventare un punto di partenza: una pagina bianca sulla quale scrivere progetti nuovi, condivisi con la città" - afferma Sattanino - "Siamo persone che si mettono in gioco senza debiti con i partiti e senza logiche di corrente. Votare è un atto di cura verso la propria città. Chi non vota lascia che altri decidano al posto suo. Chi vota Obiettivo Bordighera sceglie una squadra che ha fatto una promessa semplice e seria: ascolto, presenza, fatti. In questi mesi Obiettivo Bordighera ha presentato un programma costruito sull’ascolto della nostra gente: dalle priorità quotidiane (strade pulite, lampioni funzionanti, marciapiedi percorribili) alla visione a lungo termine di una città che è comunità solidale per chi la vive e oasi senza stagioni per chi la visita. Un programma fatto di proposte che si possono davvero realizzare, non slogan ingannevoli. La squadra che ha lavorato a questo progetto è costituita da imprenditori, professionisti, commercianti, docenti, cittadini attivi, persone che dispongono di sensibilità diverse, conservatrici e progressiste, unite da un unico obiettivo che conta davvero: il futuro della nostra città, della nostra Bordighera. Vota Obiettivo Bordighera — Sattanino Sindaco domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026".