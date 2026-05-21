Ascolto, presenza e fatti: Obiettivo Bordighera chiude la campagna elettorale (Foto e video)

'Obiettivo Bordighera', la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, chiude la campagna elettorale con un aperitivo all'hotel Parigi sul lungomare Argentina.

Cittadini e simpatizzanti hanno così potuto incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà, Maurizio Rovere, Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà per un ultimo confronto pubblico.

"E' stata la mia prima campagna elettorale. E' stata lunga ma se la popolazione starà dalla nostra parte da martedì prossimo saremo pronti a iniziare e a portare un'aria di novità in comune" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "La nostra missione è mettere al centro il bene comune e la partecipazione dei cittadini verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Vogliamo trasformare la nostra visione in azioni concrete, portando in Comune un’amministrazione autorevole, trasparente e realmente vicina alle persone. Siamo una lista civica indipendente, nata dall’unione di persone unite da un unico scopo: il futuro della nostra città".