ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 21 maggio 2026, 21:21

Ascolto, presenza e fatti: Obiettivo Bordighera chiude la campagna elettorale (Foto e video)

Aperitivo all'hotel Parigi con il candidato sindaco Davide Sattanino e la sua squadra

Ascolto, presenza e fatti: Obiettivo Bordighera chiude la campagna elettorale (Foto e video)

'Obiettivo Bordighera', la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, chiude la campagna elettorale con un aperitivo all'hotel Parigi sul lungomare Argentina.

Cittadini e simpatizzanti hanno così potuto incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà, Maurizio Rovere, Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà per un ultimo confronto pubblico.

"E' stata la mia prima campagna elettorale. E' stata lunga ma se la popolazione starà dalla nostra parte da martedì prossimo saremo pronti a iniziare e a portare un'aria di novità in comune" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "La nostra missione è mettere al centro il bene comune e la partecipazione dei cittadini verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Vogliamo trasformare la nostra visione in azioni concrete, portando in Comune un’amministrazione autorevole, trasparente e realmente vicina alle persone. Siamo una lista civica indipendente, nata dall’unione di persone unite da un unico scopo: il futuro della nostra città".

News collegate:
 Obiettivo Bordighera: "Il pronto soccorso dell'ospedale Saint Charles è da salvaguardare" - 21-05-26 16:29
 Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Voglio portare il metodo scientifico ai tavoli politici" (Video) - 21-05-26 15:21
 'Obiettivo Bordighera' chiude la campagna elettorale, Sattanino: "Nell'era dei social, noi scegliamo le persone" (Foto) - 21-05-26 10:06
 Un’amministrazione comunale che ascolta: Obiettivo Bordighera propone un metodo di governo aperto e collaborativo - 21-05-26 07:01
 "Prima si completino gli interventi già iniziati": il piano delle opere pubbliche di Obiettivo Bordighera  - 20-05-26 09:05
 Turismo, parcheggi, eventi, cultura ed enogastronomia: candidati sindaco di Bordighera a confronto (Foto e video) - 19-05-26 20:30
 Da 'Bordighera Inglese' alla Giornata della longevità: Sattanino propone un calendario di eventi per destagionalizzare il turismo - 19-05-26 17:46
 Criticità su pulizia, acqua e trasporto pubblico a Bordighera. Mara Lorenzi: "Staremo vicino ai cittadini" - 19-05-26 08:55
 Ficus secolare danneggiato, Obiettivo Bordighera: "Pronto un piano per salvaguardalo e valorizzarlo" (Foto e video) - 18-05-26 20:11
 Bordighera, confronto decisivo tra i cinque candidati sindaco: appuntamento il 19 maggio al Teatro Golzi - 18-05-26 15:21
 Polo Nautico, Whale Watching, U Camin du Pipu e spiagge accessibili: Obiettivo Bordighera punta a far diventare attrattivi tutto l'anno mare e costa - 18-05-26 13:21
 Villa Regina Margherita ancora chiusa e Biblioteca Civica Internazionale da riqualificare: Obiettivo Bordighera punta a un rilancio culturale della città - 17-05-26 07:05
 Obiettivo Bordighera: "Sport tutto l’anno, il tennis è un patrimonio da valorizzare" - 16-05-26 07:05
 Il candidato sindaco Davide Sattanino: "Bordighera torni ad essere città giardino" - 15-05-26 07:05
 Elezioni a Bordighera, confronto pubblico tra i cinque candidati sindaco organizzato da Confcommercio - 14-05-26 12:25
 Piano del Verde, Città Giardino e aree pubbliche: le proposte di Obiettivo Bordighera per il Puc - 14-05-26 07:03
 Marcia delle Palme, Sattanino: "Obiettivo Bordighera non ha nulla a che fare con l'esposto" - 13-05-26 21:15
 "Da 75 a soli 16 alberghi in quarant’anni, la rotta va invertita": Obiettivo Bordighera presenta il piano per il rilancio turistico  - 13-05-26 14:35
 Bordighera, Sattanino replica al Comitato cittadino: “Le risposte erano già nel nostro programma” - 12-05-26 11:57
 Verso le elezioni amministrative, sei domande sui problemi della città: spuntano manifesti del 'Comitato cittadino di Bordighera' (Foto) - 11-05-26 19:15
 Navette elettriche, parcheggi e mobilità sostenibile per muoversi a Bordighera senza stress. Sattanino: "Soluzioni concrete" - 11-05-26 07:49
 Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Programmi elettorali elaborati dall'intelligenza artificiale rendono aleatorio il patto con i cittadini" - 09-05-26 14:45
 Temporary shops, marchi De.Co., partnership tra esercenti e destagionalizzazione: le proposte di Obiettivo Bordighera per il rilancio del commercio - 09-05-26 07:11
 Saint Charles, Obiettivo Bordighera: "Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo" - 08-05-26 11:03
 Incontro in piazza con Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Il contatto umano è un valore da difendere" - 07-05-26 15:59
 Obiettivo Bordighera propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria - 07-05-26 07:05
 Ospedale di Bordighera, Mara Lorenzi: "Un presidio che chiede impegno continuativo da parte della Regione" - 05-05-26 08:00
 Salute e sanità, Obiettivo Bordighera punta a tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini - 05-05-26 07:05
 Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Predisposto un piano per una città più sicura e inclusiva" - 03-05-26 07:11
 Bordighera Alta, l’ex Ufficio Tecnico diventerà Centro Civico-Turistico: proposta concreta di Obiettivo Bordighera - 02-05-26 07:05
 Obiettivo Bordighera: "Sasso e Arziglia necessitano di interventi migliorativi" - 01-05-26 17:45
 Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: "E' un dovere e una priorità" - 01-05-26 12:48
 Obiettivo Bordighera: "Borghetto San Nicolò e le Due Strade meritano la stessa attenzione del centro" - 30-04-26 15:45
 Una città più vivibile, attrattiva, moderna e inclusiva: Obiettivo Bordighera presenta il programma amministrativo (Foto e video) - 30-04-26 07:11
 Bordighera, sorteggiato l’ordine delle liste: cinque candidati sindaco in corsa verso il voto di maggio - 26-04-26 17:21
 Scuola Maria Primina, Sattanino: "Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti" - 26-04-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera deposita la lista - 24-04-26 09:47
 Turismo tutto l'anno, miglioramento della vita, innovazione e tutela: Obiettivo Bordighera presenta il programma (Foto) - 24-04-26 07:09
 Villa Regina Margherita, futuro incerto tra ritardi e promesse: l’appello di Lorenzi in campagna elettorale - 24-04-26 07:05
 Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto) - 18-04-26 10:01
 Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto) - 17-04-26 11:46
 Obiettivo Bordighera si presenta: "Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio della città" (Foto e video) - 10-04-26 20:45
 Elezioni amministrative 2026, squadra e programma elettorale: Obiettivo Bordighera si presenta alla città (Foto) - 09-04-26 07:05
 'Obiettivo Bordighera', Melina Rodà: "Montenero va sviluppato e protetto, occorre creare un polo naturalistico e sportivo"  - 08-04-26 12:45
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera: "Puntiamo a rendere la città più moderna e vivibile" (Foto) - 25-03-26 07:11
 Turismo, tutela del verde, impegno sociale e spiagge tra i capisaldi del programma di Obiettivo Bordighera - 17-03-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera inaugura il point elettorale (Foto e video) - 07-03-26 18:47
 Elezioni amministrative, 'Obiettivo Bordighera' è la lista del candidato sindaco Davide Sattanino (Foto) - 07-03-26 07:05
 "Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni", spunta 'Obiettivo Bordighera' - 03-03-26 17:48

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium